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مال وأعمال

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«إيلون ماسك» خسر 9 مليارات دولار خلال يوم واحد


تراجعت ثروة الملياردير «إيلون ماسك» بأكثر من 9 مليارات دولار بسبب هبوط سهم شركته للسيارات الكهربائية «تسلا». وخلال تعاملات في بورصة الناسداك، تراجع سهم «تسلا» بنسبة 12.24% إلى 108.1 دولارات، بعدما أعلنت الشركة عن تسليمات الربع الرابع والتي جاءت دون التوقعات. ما دفع ثروة «ماسك» - المدير التنفيذي لكل من «تسلا» و«سبيس إكس» - للهبوط بقيمة 9.09 مليارات دولار إلى 128 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، بعدما بلغت ثروته ذروتها في نوفمبر 2021 عند 340 مليار دولار. وحالياً يعد «ماسك» - البالغ من العمر 51 عاماً - ثاني أثرياء العالم بعد «برنارد أرنو» رئيس مجلس إدارة «إل في إم إتش».


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