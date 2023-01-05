329 مليون دينار خسائر البورصة في جلسة الأمس

مال وأعمال

تراجعت مؤشرات بورصة للجلسة الثالثة علي التوالي بضغط من عمليات البيع العشوائي نتيجة ارتفاع مخاوف التضخم والركود العالمي وتراجع اسواق المال العالمية الى مستويات غير متوقعة.

وقد شهدت القيمة السوقية ارتفاع الخسائر الى 329 مليون دينار نتيجة تراجع القيمة الاجمالية للاسهم في البورصة خلال جلسة الامس الى 45.380 مليار دينار مقابل 45.709 مليار دينار دينار خلال اقفالات جلسة يوم الثلاثاء الماضي

واشار محللون الى ان التصريحات الرسمية للصندوق النقد والبنك الدولي القت بظلالها على اسواق المال العالمية وكذلك الاقليمية والتي تتوقع مزيد من رفع الفائدة والتي ستؤدي الى جذب السيولة الى البنوك وعدم الاستثمار في قطاعات اخري.

وقد اغلق المؤشر العام على انخفاض 51?4 نقطة ليبلغ مستوى 7082?68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?72 في المئة.

وتم تداول 156?8 مليون سهم عبر 8480 صفقة نقدية بقيمة 34?12 مليون دينار (نحو 103?3 ملايين دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 28?11 نقطة ليبلغ مستوى 5516?55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?51 في المئة من خلال تداول 79?16 مليون سهم عبر 2853 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 24?2 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 61?4 نقطة ليبلغ مستوى 7853.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?78 في المئة من خلال تداول 77?6 مليون سهم عبر 5627 صفقة بقيمة 26 مليون دينار (نحو 78?7 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 26?9 نقطة ليبلغ مستوى 5636?98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?48 في المئة من خلال تداول 60?6 مليون سهم عبر 2012 صفقة نقدية بقيمة 7?09 ملايين دينار (نحو 21?4 مليون دولار)

وأثر على اداء الجلسة تراجع 9 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ 2.35%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها التكنولوجيا بـ 0.97%، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

على مستوى الأسهم، تقدم «تنظيف» القائمة الخضراء بـ 5.81%، فيما جاء «صلبوخ» على رأس التراجعات بـ 8.18%.

وبشأن الأنشط، فقد تصدر سهم مشاريع المنخفض 4.72% الكميات بـ 20.75 مليون سهم، بينما تصدر سهم «بيتك» المنخفض 0.63% السيولة بقيمة 7.88 ملايين دينار.

