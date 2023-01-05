أسعار المنتجين بالكويت ارتفعت %37 في الربع الثالث

مال وأعمال

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين خلال الربع الثالث من 2022 بنسبة 37.15% على اساس سنوي. وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء في الكويت، تسجيل مجموعة الصناعات الاستخراجية ارتفاعاً بنسبة 41.08%؛ وذلك نتيجة لارتفاع اسعار مجموعة استخراج النفط بنسبة 41.28% خلال الربع الثالث مقارنة بنظيره من 2021. وأشارت النشرة الى ان مجموعة الصناعات التحويلية شهدت ارتفاعاً بنسبة 32.70%؛ وذلك نتيجة لارتفاع مجموعة تكرير النفط بنسبة 43.57%. ومقارنة بالربع الثاني من 2022 اظهرت النشرة تراجع المؤشر بنسبة 6.97% ليبلغ مستوى 138.88. وسجل الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية انخفاضاً بنسبة 4.77% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق من 2022؛ وذلك ناتج عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنسبة 4.76%. كما سجلت اسعار الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 10.13%؛ وذلك نتيجة لانخفاض اسعار مجموعة «تكرير النفط « بنسبة 12.84%. يُشار الى ان مجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط لهما تأثير مباشر على الصناعات الاستخراجية والتحويلية على التوالي؛ نظراً لأهميتهما النسبية داخل سلة السلع، اما مجموعة الماء والكهرباء فظلت اسعارها ثابتة. ومؤشر اسعار المنتجين يحدد مستويات تغير الأسعار لسلة السلع المنتجة في الصناعة، وزيادة المؤشر قد تعكس تضخم النفقات.