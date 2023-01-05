أزمة الطاقة تصل إلى مخابز فرنسا

مال وأعمال

مارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً على موردي الغاز والكهرباء، لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار، ولاسيما الخبازون الذين دعوا الى التظاهر يوم 23 يناير في باريس. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز ان الموزعين «لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية». وقال وزير الاقتصاد ان هذا الاجراء «الاستثنائي» سيتم تطبيقه «على اساس كل حالة على حدة» حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة. قال دومينيك انراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات في فرنسا ان الحكومة «قدمت مساعدات» لكن «مع فاتورة الطاقة يتم ضربها بعشرة او اثني عشر ضعفاً، لن يكون اي شيء كافياً».