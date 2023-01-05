«الاستثمارات السعودي»: توطين الطاقة الشمسية

مال وأعمال

وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي» اتفاقية تهدف لتوطين صناعة منتجات وخدمات الطاقة الشمسية في المملكة. وبحسب تغريدة للصندوق في موقع التواصل- «تويتر»، فإن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاعات الواعدة محليا، ومنها المرافق الخدمية والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على 9.5% في شركة «سكاي بورن رينيوبلز» المتخصصة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز» الذي يُعد أحد أهم المديرين العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحتية.

