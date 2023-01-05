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مال وأعمال

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طرح عطاء لشراء زيت الوقود من مصفاة الزور


قالت مصادر في قطاع النفط: ان الكويت طرحت عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور.
وتطرح المصفاة ثلاثة شحنات تزن الواحدة منها مئة الف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت في عطاء يُغلق
ومن المقرر تحميل اولى شحنات هذا العطاء بين 18 و19 يناير على ان تحدد مواعيد تحميل الشحنتين الثانية والثالثة في وقت لاحق. وهذا خامس عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت الذي تنتجه مصفاة الزور بعدما طرحت العطاء الأول في نوفمبر
وستكون الزور اكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت التي تستعد لتصبح موردا رئيسا لسوق زيت الوقود منخفض الكبريت عالميا عند بدء تشغيل المصفاة بالكامل خلال 2023.


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