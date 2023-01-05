مخاوف الركود تنال مجدداً من أسعار النفط.. برنت دون 81 دولاراً

مال وأعمال

انخفضت اسعار النفط بعد هبوطها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين.

وأظهر مسح اجرته «بلومبرج»، ارتفاع انتاج «أوبك» من الخام خلال ديسمبر بمقدار 150 الف برميل يومياً الى اجمالي 29.14 مليون برميل يومياً. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 2.23% او 1.83 دولار عند 80.27 دولاراً للبرميل

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.09% او 1.61 دولار عند 75.32 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها امس 4.2% في اكبر وتيرة تراجع منذ نوفمبر.

وخسر خاما القياس اكثر من اربعة بالمئة مع تسجيل برنت اكبر خسارة يومية له في اكثر من ثلاثة اشهر.

وقال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة «نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الاصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة كلها عوامل نالت من اسعار النفط خلال الليل».

ورفعت الحكومة الصينية ايضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في اولى شحنات عام 2023 ما يشير الى توقعات بضعف الطلب المحلي.

وح قق النفط الخام مكاسب طفيفة العام الماضي، اذ ادى ضعف السيولة الى تفاقم التقلبات.

أدت العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع الى انخفاض تدفقات النفط الى ادنى مستوياتها في عام 2022، اذ يترقب التجار المزيد من الاجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «اي ان جي غروب» في سنغافورة: «ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الصين يمكن ان يؤثر على الطلب في المدى القريب». مع ذلك، فان تخفيف القيود المفروضة على الفيروس في البلاد، يجب ان يكون داعماً لتوقعات الطلب على المدى المتوسط الى الطويل، وفق باترسون.

