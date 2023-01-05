أفضل مدن العالم في وسائل النقل العامة

مال وأعمال

تم اختيار أفضل المدن في العالم بوسائل النقل العامة بناء على عوامل عدة كالبنية التحتية والكفاءة والتكلفة. وأنظمة النقل العام لها فوائد أخرى أيضاً، بما في ذلك تقليل بصمة الطاقة وتحسين السلامة، نظراً لأن السيارات وسيلة أكثر خطورة بكثير للتنقل. ويغطي المؤشر السنوي 60 مدينة على مستوى العالم ويستند على بيانات من المناقشات والمحادثات مع كبار المتخصصين والخبراء، ويعد ترتيب النقل العام مؤشراً فرعياً جديداً ضمن مؤشر «جاهزية التنقل الحضري» الذي يعتمد على 13 مؤشراً للأداء منها شبكة السكك الحديدية والقدرة على تحمل تكاليف النقل العام. ويذكر أن قوة نظام النقل العام في أي مدينة يؤثر بشكل كبير على أنماط حياة السكان، لأن النظام الذي يتم تشغيله بكفاءة يشجع العمال والسائحين على السفر عبر المدن، كما يمكن أيضاً أن يوفر فرصاً أكثر تكافؤاً للوصول إلى وظائف ومراكز تسوق إضافية وغيرها. وهيمنت المدن الأوروبية على معظم شبكات النقل العام الأعلى تصنيفاً في العالم، إذ جاءت زيورخ في المرتبة الثانية، تلتها استوكهولم. بينما جاءت في المركز الاول هونغ كونغ. وجاءت القاهرة في المرتبة الحادية والخمسين، تلتها مباشرة أبوظبي، واحتلت الرياض المركز الثامن والخمسين، وجدة الستين.

