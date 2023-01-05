«التجاري»: «سحب النجمة» غداً في «مروج»

مال وأعمال

ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان السحب على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي وهي الجائزة الكبرى لحساب النجمة بقيمة مليون ونصف المليون دينار، في حدث ينتظره الكثير من عم?ء البنك التجاري، وذلك غداً الجمعة الموافق 6 يناير 2023 الساعة 7:00 مساءً في مجمع مروج. وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز الخامس بجائزة مليون ونصف المليون دينار كويتي المقدمة من البنك التجاري بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche -الوزان وشركاه و« RSM - البزيع وشركاه»، وممثل من وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا السياق، صرح عبدالعزيز الزعابي - المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلاً «يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان في مجمع مروج يوم الجمعة الموافق 6 يناير». وكشف الزعابي أن السحب سوف يبث على الهواء مباشرة عبر إذاعة360FM، حيث يتضمن برنامج السحب العديد من المفاجآت وا?نشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين بالإضافة إلى وصلة طربية.

وتابع الزعابي قائلاً إن البنك التجاري الكويتي هو أول بنك في الكويت والعالم يقدم أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي، موضحاً أنه من خلال هذه المناسبة، سيتم تتويج الفائز الخامس سعيد الحظ بالجائزة النقدية الكبرى لهذا الحساب، بقيمة 1?500?000 (مليون ونصف المليون دينار كويتي)، ومؤكداً في هذا الإطار أن جميع إجراءات السحب يتم مراجعتها والإشراف عليها من قبل مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

والبنك التجاري الكويتي إذ يتمنى حظاً وافراً لجميع عم?ء حساب النجمة، فإنه يدعو الجمهور لحضور المهرجان وا?ستمتاع بالعروض والمفاجآت وا?نشطة الترفيهية المصاحبة ل?ع?ن عن الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة.

