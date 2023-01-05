«الكويتية» الناقل الرسمي لمنتخب كرة القدم

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية رعايتها لمنتخب دولة الكويت لكرة القدم، كونها الناقل الرسمي للمنتخب، حيث ودّعت الشركة وفد المنتخب الكويتي الذي غادر أمس الأربعاء الموافق 04 يناير 2023 من مبنى الركاب 4 على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقررة في البصرة خلال الفترة من 6 وحتى 19يناير الحالي.

وبهذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية بأن تكون ناقلاً رسمياً للمنتخب الكويتي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي بدورته الخامسة والعشرين الذي تستضيفه جمهورية العراق الشقيق، حيث قامت الشركة بتخصيص طائرة (شارتر) لنقل المنتخب الكويتي لكرة القدم للمشاركة في البطولة المقامة في البصرة بالجمهورية العراقية»، مشيراً إلى أن الكويتية تفخر بهم وتثق في إمكاناتهم في تحقيقهم البطولات وحصد المركز الأول وسط المنافسة التي يشهدها «خليجي 25».

وأضاف البستان: «إن الشركة تحرص دائما على دعم وتشجيع الرياضة والشباب والذي يأتي أيضاً ضمن أهدافها لتنفيذ برامجها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ للخطة الموضوع من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كذلك فإن الشركة لا تألو جهداً في المشاركة بمثل هذه المناسبات كونها إحدى المؤسسات العريقة في الدولة ومن المهم مشاركتها وإبراز دورها المجتمعي والخدمي للمجتمع لرعاية أي أنشطة جادة وهادفة تحمل اسم وطننا الحبيب عالياً ولحرص الشركة على المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة لجميع شرائح المجتمع، ومنها دعم وتشجيع الرياضة والشباب.

واختتم البستان تصريحه قائلاً: «نتمنى للجميع التوفيق والسداد في هذه البطولة بشكل عام وفريق منتخب الكويتي لكرة القدم بشكل خاص، مشيدا بالتعاون الكبير والملموس بين الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم كل إمكانياتها لدعم مسيرة منتخبنا الكويتي لكرة القدم في جميع المحافل الخليجية والإقليمية والدولية».

