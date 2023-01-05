«الغرفة» شاركت في اجتماع مجلس إدارة «الغرفة الإسلامية»

مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الذي عقد افتراضياً يوم الثلاثاء الماضي وقد مثل الغرفة طلال الجري – عضو مجلس الإدارة و حمد العمر – نائب المدير العام، وعماد الزيد – المدير العام المساعد للغرفة، و محمد بن يوسف – مدير إدارة المنظمات والغرف الدولية.

وقد عقد هذا الاجتماع الذي ترأسه عبدالله صالح كامل – رئيس الغرفة الإسلامية لمناقشة بنود جدول الأعمال حول اعتماد مشروع الموازنة لعام 2023 ومواضيع أخرى حول الخطط والمشاريع المستقبلية المأمول انجازها خلال الفترة القادمة وسبل تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تطوير وإنماء التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم الاسلامي في شتى القطاعات الحيوية، ودعم اجراءات تسهيل حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء لإنشاء المشروعات الاقتصادية بين البلدان الاسلامية، والمساهمة في ترويج منتجاتهم وفتح أسواقها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية إيجاد خدمات جديدة وموارد للغرفة الإسلامية لتعزيز امكاناتها للقيام بدورها على أكمل وجه.

