«الكويتية القطرية للتأمين»: الأحمد رئيساً تنفيذياً

مال وأعمال

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن قرار تعيين عبدالله عبداللطيف الأحمد رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية القطرية للتأمين التابعة لها.

ويمتلك عبدالله 11 سنة من الخبرة في مجال التأمين حيث شغل سابقاً منصب مدير ادارة التأمين الاختياري لمنطقة الشرق الاوسط، وأسيا وأفريقيا، ورابطة دول الكومنولث ومنطقة وسط وشرقي أوروبا بشركة إعادة التامين الكويتية. كما شغل منصب رئيس لجنة تطوير قطاع التأمين في الاتحاد الكويتي للتأمين بالكويت لمدة 3 سنوات.

وقال سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: «أود أن أُرحب بالنيابة عن مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين بـ الله في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة KQIC. حيث يتمتع بعبدالله بخبرة واسعة في سوق التأمين الكويتي بالإضافة إلى المهارات المناسبة التي توهله لقيادة الشركة الكويتية القطرية للتأمين بنجاح نحو تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية وزيادة القيمة لمساهميها».

