«جي إف إتش» تستحوذ على «بيج سكاي»

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها أكملت عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «بيج سكاي لإدارة الأصول»، وهي شركة لإدارة الأصول العقارية مقرها الولايات المتحدة الأميركية وتركز على قطاع الرعاية الصحية الواعدة والمرنة.

سوف توسع هذه الصفقة من وجود جي إف إتش في الولايات المتحدة في إطار تركيزها على الأسواق الجذابة والدفاعية. يأتي ذلك في أعقاب الاستحواذ المبكر في مايو 2022 على «إس كيو لإدارة الأصول» ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة متخصصة في سكن الطلبة في الولايات والمدن الأميركية الرئيسية.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة جي إف إتش، «نتطلع إلى هذه الشراكة مع شركة راسخة متمرسة ومتميزة مثل «بيج سكاي» ونعتقد أنها تمنح جي إف إتش نهجاً فريداً للسوق من خلال الجمع بين خبراتنا الإقليمية ومعرفة «بيج سكاي» الواسعة في سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ستعزز هذه الشراكة عروضنا العقارية وتسمح لنا بتقديم منتجات فريدة وجذابة لمستثمرينا».

«يعتبر هذا الاستحواذ عاملاً أساسياً في النمو المستقبلي للمجموعة من خلال تزويدنا بفرق إدارة قوية قادرة على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا ومنحنا حضورا محليا، والذي يعد عنصرا رئيسيا للنجاح في السوق اليوم، كما سيعزز السجل الحافل لـ «بيج سكاي» أداءنا القوي في أسواق الولايات المتحدة، وأيضاً معرفتنا بالسوق هناك».

وأضاف نائل مصطفى، «نتطلع إلى التعاون مع جيسون وفريقه لتنمية المنصة وإيجاد طرق فريدة لتحقيق القيمة عبر مجموعة متنوعة من عقارات الرعاية الصحية. ستكون المنصة مفيدة في توفير عقارات ذات جودة مؤسسية لأفضل مجموعات المستشفيات والأطباء في الولايات المتحدة، ونعتقد أن قطاع عقارات الرعاية الصحية من خلال «بيج سكاي» سيقدم عوائد جذابة لمستثمرينا».

وزاد ان جي إف إتش أكملت الاستحواذ على محفظتي عيادتين طبيتين من خلال مشروع مشترك مع «بيج سكاي» تبلغ قيمته أكثر من 800 مليون دولار كجزء من استراتيجيتنا الاستثمارية المتمثلة في الاستحواذ على محافظ من الأصول الثابتة مدعومة بأساسيات السوق القوية والنمو التشغيلي. لدينا اعتقاد قوي بأن سوق الرعاية الصحية مؤهل جيدا لتحقيق نمو ثابت ومرن في أعقاب التحول في خدمات العيادات الخارجية والطلب لاحقاً على أصول العيادات الطبية عالية الجودة».

