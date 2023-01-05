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مال وأعمال

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بنكا «الأهلي» و«مصر» طرحا شهادة ادخار بعائد 25 %

تراجع تاريخي للجنيه المصري أمام الدولار


أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى أكثر من 26 جنيها للدولار امس الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر ويعد هذا التراجع تاريخياً التاريخي للجنيه المصري. وكان يجري تداول الجنيه قبل ذلك عند 24.70 جنيها للدولار.
وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بيان في وقت سابق امس عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وسبق لبنكي الأهلي ومصر إصدار شهادات بعائد 20 بالمئة بعد تعويم الجنيه المصري في 2016، من أجل تحسين جاذبية الجنيه المصري والحد من الدولرة.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.


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