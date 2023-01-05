طرح 3 شركات حكومية قريباً

مال وأعمال

كشف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، عن قيد البورصة 4 شركات خلال الربع الأخير من العام الماضي، منها ثلاث شركات حكومية في قطاع النقل، وشركة صغيرة تعمل في قطاع استصلاح الأراضي، ومن المتوقع أن يتم طرحها قريبا. وقال الدكاني في مقابلة مع «العربية»: إن هذه الشركات جاهزة للطرح خلال الربع الأول من 2022، وبعمل تحليل مسبق فإن هذه الشركات ملائمة جدا للطرح ومتخذ القرار والمالك قادر على تحديد موعد طرحها.

وأضاف أن البورصة بانتظار الخطوات المقبلة بخصوص برنامج الطروحات الحكومية، متوقعا حركة نشطة لقيد وطروحات خلال العام الحالي.

وأوضح أن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية شائك، ومطروح على أطراف كثيرة ويجب إعادة النظر فيه. كما توقع أن تتم إعادة تنظيم البيع على المكشوف في الربع الأول من العام 2023، وتنظيم سوق المشتقات في النصف الثاني من العام. كان التقرير السنوي الذي أعلنته البورصة المصرية، أول من أمس الثلاثاء، قد كشف أنه تم تجهيز 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة.

وأوضح التقرير أن تلك الشركات تضمنت كلا من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و«إيلاب» التابعة لقطاع البترول.

وبحسب التقرير؛ من المتوقع قيد أسهم 8 شركات في البورصة تشمل، بنك الإسكندرية، ومصر للتأمين، وإنبي، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتحرير البترول (ميدور)، والمصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول.

