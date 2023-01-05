8.5 مليارات دولار إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في الخليج

مال وأعمال

سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً جديداً عام 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف، ودخول عدد من الكيانات الحكومية والبنوك البارزة إلى السوق، وذلك وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وكان إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون لعام 2022 قد بلغ 8.5 مليارات دولار من 15 صفقة، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال عام 2021. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة جهات الإصدار في المنطقة بأكثر من 50? من إجمالي الإصدارات، بينما جاءت بقية الإصدارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تركزت فيها جميع الإصدارات خلال عام 2021 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج معاكساً لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعاً في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14? خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الاضطرابات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، قالت فينتي مولاني، أخصائي بيانات الدخل الثابت المستدام لدى بلومبرغ: «في أعقاب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27) في مصر، وقبل انطلاق النسخة التالية من المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكن سوق التمويل الأخضر في المنطقة من تحقيق إنجازات جديدة واكتساب أهمية أكبر. لقد كان عام 2022 قياسياً على صعيد السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في منطقة الخليج، في الوقت الذي شهدنا فيه عددا من الإصدارات الأولى الجديدة الصادرة عن كيانات حكومية وبنوك بارزة، وهو مؤشر مهم نحو مواصلة تعزيز مكانة التمويل الأخضر في المنطقة».