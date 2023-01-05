العلوش: عجلة المشروعات الترفيهية بدأت في الدوران

الخميس Al wanees

اكد نائب رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات محمد العلوش أن عجلة المشروعات السياحية والترفيهية في الكويت بدأت في الدوران مع اطلاق عدد من المشاريع الترفيهية في البلاد، مؤكداً ان سعي الحكومة والدعم المستمر لذلك القطاع عززا اطلاق المشاريع التي تعد متنفسا سياحيا وترفيهيا للمواطنين والمقيمين.

وأكد العلوش ان تكاتف قطاعات الدولة ووزارة الاعلام ممثلة في قطاع السياحة خلال الفترة الماضية نتج عنه متنفساً سياحيا وترفيهيا في الكويت لم يكن من قبل، موضحا ان الجمعية الكويتية للمهرجانات تسعى جاهدة لتكون من الاذرع الاستراتيجية للسياحة والترفيه في الكويت خلال الفترة المقبلة.

وأشاد العلوش بدور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في تعزيز واطلاق المشاريع السياحية والترفيهية والتراثية بدولة الكويت، مؤكدا امتلاك الكويت كافة المقومات التراثية والسياحية والترفيهية لتكون مرتكزا للسياحة في المنطقة.

وألمح العلوش الى ان الجمعية تتواجد خلال الفترة الحالية في كافة الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالسياحة والترفيه والانشطة التراثية، منوهاً ان الجمعية لديها العديد من الرؤى والاستراتيجيات الداعمة للدولة في قطاع السياحة، متمنيا ان تكون الجمعية من انشط جمعيات النفع العام في الكويت لا سيما مع امتلاكها لخريطة مثمرة ومتميزة لتنشيط السياحة في الكويت.

وأوضح العلوش أن الجمعية الكويتية للمهرجانات وضعت خطة متكاملة لتنفيذ العديد من الأنشطة التي سيكون لها دور كبير في تنمية السياحة والترفيه بالكويت، حيث كانت البداية بإطلاق منصة الكويت السياحية تحت عنوان «اكتشف الكويت» لتشكل منطلقا للمهرجانات والفعاليات المتميزة في هذا المجال في المرحلة المقبلة.

وأشار الى أن الجمعية تركز جهودها خلال الفترة الحالية في تنمية السياحة الداخلية، والتي نهدف من خلالها للمساهمة في انشاء وتطوير العديد من المشاريع السياحية الجاذبة للمواطنين والوافدين، كما أن الجمعية حريصة على إقامة العديد من الورش واللقاءات المثمرة مع العديد من الجهات المعنية الرسمية والخاصة ومنها على سبيل المثال مشاركة الجمعية في تنظيم ورشة عمل مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر بحضور رئيس الجمعية د.طارق العبيد.

وقال إن الهدف من ورشة العمل تعريف اتحاد مكاتب السياحة والسفر وهو أحد الأطراف المهمة في تفعيل السياحة على ماهية المنصة السياحية وهي منصة تفاعلية لجميع فعاليات الكويت ومهرجاناتها سواء الرسمية أو غير الرسمية في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية لتكون كمرشد للزوار والسياح من خارج وداخل الكويت للتعرف على البرامج والأماكن التي يمكن زيارتها.

