دعم الحكومة عزز إطلاق مشاريع تعد متنفساً ترفيهياً

الخميس Al wanees

واشار الى أن منصة «اكتشف الكويت» موجهة لمواطني الدول التي يسمح لها بدخول الكويت بشكل سلس وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمنحنا الفرصة لتفعيل النشاط السياحي والترويج للمنتوج السياحي الكويتي لما له من خصوصيات راقية ورائدة في المنطقة وسيكون الترويج الاعلامي المنسجم مع مضمون واهداف المنصة الالكترونية السياحية التفاعلية من ابرز أدوات الجذب السياحي التي تزخر بها دولة الكويت عبر مواقعها الاثرية ومنتوجاتها التراثية ومهرجاناتها الفنية والثقافية.

وذكر العلوش أن جهود الجمعية ستتواصل بالتعاون مع الجهات المختصة نحو تفعيل خطط الدولة وحرصها لتشجيع السياحة والترفيه لجذب العالم نحو زيارة الكويت مبيناً أن انجاز عمل مثل قرية يوم البحار يمثل حدثاً متميزاً لأبناء الكويت التي تملك المقومات التي تؤهلها لتصبح من دول الخليج المهمة في قطاع السياحة والترفيه، نظرا لما يتوفر من مشاريع ومقومات وكوادر تسهم في تنشيط السياحة المحلية.

وكشف العلوش أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بالمرأة باعتبارها شريكاً اساسياً في المجتمع، كما أنها تمتلك رؤية للنهوض بالقطاع السياحي لذلك تسعى الجمعية لمنحهن الفرصة والاستعانة بخبراتهن وإنجازاتهن ضمن التسويق لمهرجاناتنا السياحية، حيث إن الجمعية لديها العديد من الأنشطة المتنوعة والتي تحتاج لجهود جميع أبناء الكويت المخلصين لتواصل الانطلاق ومن خلال الأرقام التي شهدتها السنوات الماضية لأعداد السائحين في دول الخليج نجد أن هناك طفرة حقيقية في عددهم والذي اقترب من 52 مليون سائح خلال عام 2018 قبل أزمة فيروس كورونا، وقد عادت العجلة للدوران من جديد خلال العام الحالي.

واختتم العلوش قائلاً أن الجميع يدرك ويعلم أن السياحة تعد من أهم الموارد والمقومات التي تحرص الدول على تنميتها وتطويرها بشكل دائم ومستمر سواء لزيادة الدخل خاصةً وأن هناك دولاً تعد السياحة من مصادر الدخل الأساسية لديها أو من ناحية الترفيه عن مواطنيها وذلك من خلال توفير عنصر جاذب لهم بما يسمى السياحة الداخلية لذلك فنحن نحاول جاهدين اللحاق بركب التقدم السياحي وحتى تعود الكويت درة الخليج.

