مركز الشباب العربي رصد الرؤى لصياغة مستقبل الإعلام

الخميس Al wanees

أطلق مركز الشباب العربي أحدث تقاريره عن الإعلام الجديد ودوره واستخداماته من قِبل الشباب العربي، وذلك ضمن أعمال «الكونجرس العالمي للإعلام» الذي انعقدت دورته الأولى تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في أبوظبي.

وعرض التقرير، الذي أطلق مركز الشباب العربي نسخته الأولى في «الكونجرس العالمي للإعلام» الذي يشارك فيه ما يزيد على 1200 من قيادات ورواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين والخبراء، أبرز سلوكيات الشباب في الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد ومنصاته، وتعامله معه. كما ركّز التقرير الصادر على شكل ورقة بحثية على المحفزات والدوافع التي تشجع الشباب العربي على تبنّي الإعلام الجديد. وأَجمعَ الشباب العربي المشارك في الدراسة على أن قوة التأثير في الإعلام تعتمد على فهم السلوك المجتمعي، وملامسة الاحتياجات الإنسانية في تقديم المادة الإعلامية، وتوفير المواد الإعلامية الثرية على كافة المنصات، بالإضافة إلى فهم التقنيات الحديثة وخوارزميات المنصات الإعلامية والرقمية ومنصات التواصل.

إعلام المستقبل

وقالت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائبة رئيس مركز الشباب العربي في كلمة رئيسية أمام الكونجرس العالمي للإعلام: «الإعلام اليوم جزء أساسي من النشاط البشري، وهو العدسة التي نرى من خلالها العالم، وقد أصبح مكوّناً من مكونات سلوكياتنا اليومية ووعينا الجمعي. وبجهود الشباب يكون إعلام المستقبل أكثر استدامة، بالجمع بين الحلول التقنية الذكية والحقائق والقيم؛ ودور الشباب محوري في تحقيق ذلك».

جسر بين الشباب وصنّاع القرار

ويأتي إطلاق تقرير «الإعلام الجديد» في إطار الحرص المستمر لمركز الشباب العربي على أن يكون صلة الوصل بين الشباب العربي بتطلعاته وطموحاته ورؤاه من جهة وصنّاع القرار ومصممي السياسات والاستراتيجيات في مختلف القضايا، خاصة الشبابية منها من جهة أخرى، من خلال البيانات والدراسات.

أربعة محفزات

وحدد التقرير أربعة محفزات رئيسية تشجع استهلاك الشباب العربي لمنتجات الإعلام الجديد وهي:

طمأنينـة والشـعور بالأمان، بحيـث يكـون الإعلام بمثابـة نافـذة للاستعداد والتأقلـم مـع المتغيـرات فـي البيئـة المحيطـة، وتوفـير المعلومـات وكل جديـد يمكّن الشباب من معرفة كل ما يدور حوله بسرعة فائقة تمنحه الشعور بالتمكّن من محيطه. وبينــت الدراســة أن الجزء الأكبر من الشباب العربــي وبنســبة 26% يســتهلك الإعلام كعنصر للطمأنينــة والشــعور بالأمان.

2- يشكل النمــو الشــخصي، بحسب التقرير، ثاني محفزات إقبال الشباب العربي على الإعلام الجديد، كأداة للتقـدم والتطـور والتعلـم وتوسـيع آفـاق التفكيـر.

وبينـت الدراسـة أن 25% مـن الشـباب العربــي يســتهلكون الإعلام لحافــز النمــو الشــخصي.

3- استخدام الشباب العربي للإعلام الجديد فهو التقـارب الاجتماعي، بحيث يكون الإعلام وسـيلة للانفتاح الاجتماعي والتقـارب بيـن الثقافـات، ويعطـي الفرصــة للشــباب للتفاعــل والتواصــل مــع بعضهــم البعــض، وبينــت الدراســة أن 24% مــن الشــباب العربــي يســتهلك الإعلام الجديد لحافــز التقــارب الاجتماعي.

4- المحفز لاستهلاك الإعلام الجديد من قبل الشباب العربي هو التفــرّد والتميــز، بحيث يكون وســيلة لتحقيق الأسبقية فــي معرفــة الأخبار الجديــدة والاطلاع على أكثرها لفتاً للأنظار. وأظهــرت الدراســة أن 25% مــن الشــباب العربــي يســتهلك الإعلام كحافــز للتفــرد والتميــز.

المحتوى المؤثر مفيد وإيجابي

وفيما أشار 83% من الشباب المشارك في الدراسة إلى أن التعـاون مـع المؤثريـن الاجتماعيين إعلامياً هو من العوامـل الهامة فـي تقديـم محتـوى أكثـر تأثيـرا وانتشـارا، رأى هؤلاء أن المؤثر الاجتماعي يجب أن يوفر المحتـوى الراقـي والمفيـد والإيجابي بشـكل مسـتمر، كمـا رأى الشـباب العربـي أنـه مـن المهـم دعـم المحتـوى التعليمـي والمؤثريـن الذيـن يوفـرونه.

وأشار التقرير إلى أن الشـباب العربـي يستخدم وسـائل الإعلام الرقمـي بنسـبة 53% فـي مقابـل 47% لوسـائل.

الإعلام التقليـدي

وخلصت توصيات تقرير «الإعلام الجديد» إلى أهمية تعزيز التعــاون العربــي لتطويــر البنيــة التحتيــة الاتصالية والتقنيــة واسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي المجـال الإعلامي، والاستثمار فـي مجـال البرمجـة اللغويـة لتوفيـر المحتـوى العربـي المتوائم مع تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي والحد من تدفق الأخبار الزائفة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العمــل علــى التعــاون البحثــي والتقنــي مــع الجامعــات العربيــة لتطويــر إنتــاج التقنيــات الإعلامية الحديثــة محليــاً، والعمــل علــى إنشــاء زمالات تقنيــة عالميــة وإقليميــة في المجال الإعلامي، لا سيما الشبابي منه. وركّز التقرير على ضرورة تطويـر الاستراتيجيات الإعلامية، ودراســة ســلوك الشــباب العربــي ومحفــزات استهلاكه للوســائل والقنــوات الإعلامية المختلفــة بمــا يســاعد على بنــاء اســتراتيجيات تســويقية مخصصــة وتقديــم محتــوى جــاذب، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، وإشراك المصممين والمطورين، مع ضرورة تطويـر منصـات النشـر الإعلامية الوطنية والعربيـة، وإنشـاء شـبكة اجتماعيـة عربيـة للأخبار لتقديم وجهة النظر العربية عالمياً. كما أوصى التقرير بالتعــاون مــع الشــباب والمؤثريــن المجتمعيــين لتطويــر صناعــة المحتــوى، والتعــاون مــع المؤسســات التعليميــة لتطويــر مســاهمة الأطفال واليافعيــن فيه، والعمــل علــى رفــع الوعــي حــول التعامــل مــع المــواد الإعلامية وكيفيــة اختيــار المناســب منهــا. ودعا التقرير إلى تطويــر المناهــج التعليميــة فــي مجــال الإعلام وبنــاء قــدرات العامليــن فيــه، وتدريبهـم علـى المهـارات التقنيـة الحديثـة ومهـارات التواصـل وأنسـنة مناقشـة وطـرح القضايـا المختلفـة التي تهم الشباب ومجتمعاتهم.

