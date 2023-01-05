«كلشي ماكو» يُعرض في مركز جابر الثقافي

الخميس Al wanees

يعرض الفيلم العراقي «كلشي ماكو» في مركز جابر الثقافي وهو من بطولة دارينا الجندي، باسم حجار، مريم عبّاس، محمود أبوالعباس.

تأليف ميسون الباجه جي بالاشتراك مع د. إرادة الجبوري، وإخراج ميسون الباجه جي

وفي فيلمها الروائي الطويل الأول، تصحبنا مخرجة الأفلام الوثائقية ميسون الباجه جي إلى بغداد في الأسبوع الأخير من عام 2006، بين أعياد الميلاد وعيد الأضحى، لنرى كيف يحاول أهالي العاصمة العراقية ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية برغم أحداث العنف الطائفي التي تُعرضهم للمخاطر في كل لحظة.

وذلك من خلال قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لما يدور حولها.

لكن قبل حلول العام الجديد بفترة وجيزة، في أعقاب بعض الوقائع المفاجئة، تجد سارة وجيرانها وباقي سكان المدينة أنفسهم في مواجهة مستقبل مجهول لا يملكون فيه سوى التشبث بأمل واه في أن يأتي الغد أفضل.

وقد شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي في عام 2021، لينطلق بعدها في جولة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية من بينها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان عمان السينمائي الدولي ومهرجان الفيلم في بغداد.

كما عُرض في عدد من مهرجانات الأفلام العربية في سان فرانسيسكو وبرلين وروتردام.

وقوبل باستقبال حافل عند عرضه في معهد العالم العربي في باريس وفي معهد لوميير في ليون.

وقد اختتم الفيلم العراقي عامه بحصوله على جائزة «IWC»، بقيمة 100 ألف دولار، من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

