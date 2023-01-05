«الباب الأخضر» على «WATCH IT» لأول مرة وحصرياً

الخميس Al wanees

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كشفت منصة «WATCH IT»، عن البرومو التشويقي الرسمي لفيلم «الباب الأخضر»، عن رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، المقرر أن يعرض لأول مرة - وحصريًا- على المنصة.

وكتبت «WATCH IT » معلقة على البرومو الرسمي: «في زمن غير الزمن، مصل قادر يغير ملامح حياتك وذكرياتك! بين الدراما والتشويق اتفرج على فيلم الباب الأخضر ابتدءاً من 4 يناير، آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة وأجدد أعمال WATCH IT الأصلية».

وسيطرت على البرومو التشويقي حالة من الإثارة والتشويق والغموض خاصة بعد ظهور مصل، يحنقه الفنان إياد نصار، يغير ملامح حياة الإنسان.

وشهد البرومو العديد من الأحداث المشوقة بين جميع أبطال العمل المغلفة بالغموض، بسبب هذا المصل، ومدى التأثير الخطير الذي سوف يحدثه، وتكشف عنه أحداث الفيلم حينما يتم عرضه.

«الباب الأخضر»، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم «الباب الأخضر» قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

