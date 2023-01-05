عيسى الكبيسي صور «هو شبهك الجو» في إسطنبول

الخميس Al wanees

لم يترك الفنان عيسى الكبيسي أجواء اسطنبول الباردة تمرّ دون أن يزرع بصمة صوته في شوارعها.. إذ انشغل بتصوير اغنيته «هو شبهك الجو» من كلمات «نون المعاني» ومن لحنه وغنائه، والتوزيع الموسيقي لمهند سيف، وتم تسجيل الموسيقى ما بين قطر ولندن والقاهرة وتم في ستوديو المطر الجديد في الدوحة تركيب الصوت والكورال.

التصوير تم بإدارة المخرج الشاب حسين الصايغ، وتخضع الان الاغنية لعملية المونتاج النهائية لبثها على القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي.

عيسى الكبيسي نشط في الفترة الأخيرة بشكل واضح وساهم في العديد من الاعمال الخاصة بكأس العالم 2022 التي أقيمت في الدوحة مؤخرا، واستغلّ اجازته للانتهاء من تصوير اغنيته الجديدة .

