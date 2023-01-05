عمرو دياب يحيي حفلاً في سلطنة عمان الشهر الحالي

الخميس Al wanees

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا بالعاصمة العمانية مسقط، 20 يناير الحالي، بعد غياب طويل عن آخر حفل أحياه هناك، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغنياته الجديدة والقديمة، التي حققت نجاحا واسعا.

على صعيد آخر، طرح الفنان عمرو دياب برومو أغنية جديدة «لم يسمها» في أول أيام عام 2023.

ونشر عبر حسابه الشخصي على انستغرام مقطعاً من أغنيته الجديدة بجانب وضع صورة له، وكتب معلقًا soon.

كان عمرو دياب، طرح أغنية «سينجل» منذ أيام قليلة، وتصدر التريند فور صدورها وحققت الأغنية تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية سينجل من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، بحسب almasryalyoum، وألقى الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزك أورد» العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي. وأشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16 مليون متابع، كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.?

