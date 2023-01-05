القرن التاسع عشر مثَّل الحضور الفاعل والقوي للإيطاليين باختلاف طوائفهم من فنانين ورسامين ونحاتين  وأدباء ومفكرين

الخميس Al wanees

في مكتبه الأنيق بحي الزمالك في مقر المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة والذي تأسس منتصف القرن الماضي عام 1950 استقبلنا الدكتور دايفيدي سكالماني مدير المركز والمستشار الثقافي لسفارة إيطاليا في مصر بالحفاوة والود الذي يتميز به الشعب الإيطالي.

فالدكتور دايفيدي بخلاف منصبه الهام بالقاهرة كرئيس للمعهد الثقافي الايطالي والذي هو إحدى الهيئات الرسمية لدولة إيطاليا والمنوط به تنشيط ونشر الثقافة الإيطالية في مصر هو أستاذ جامعي في التاريخ يمتلك كاريزما الحديث لذلك كان الحوار معه ثريا للغوص والتعمق في أسرار الحضارة الرومانية مرورا بالتاريخ الحديث لإيطاليا كاشفا عن أسرار وأواصر العلاقة بين مصر وإيطاليا بعد حملة نابليون بونابرت حيث كانت ايطاليا في أوج فترات ثقافتها وحضارتها وكيف امتزجت الحضارتان الرومانية والفرعونية باعتبارهما اعرق حضارتين في منطقة البحر المتوسط.

وامتد بنا الحديث عن العلاقات الإيطالية - الخليجية وحرص إيطاليا على التعرف عن قرب عن الشعوب العربية، مؤكدا أن منطقة الخليج أصبح لها دور فاعل وقوي في الحركة الثقافية في العالم كله.

وتحدث الدكتور دايفيدي عن المسرح والسينما الإيطالية وقيام المركز بتخصيص يوم لعرض الأفلام الإيطالية للدارسين من المصريين وشباب الجامعات.

كما أوضح أن ايطاليا بعد أزمة كوفيد 19 ليست هي ايطاليا قبل الأزمة حيث فرضت عليهم الظروف التفكير خارج الصندوق وابتكار حلول للبقاء كما أن الفنانين والموسيقيين هم أكثر المتضررين. وإلى تفاصيل الحوار:

? في البداية كيف ترى العلاقات الثقافية الايطالية - العربية، والايطالية - الخليجية والايطالية المصرية؟

? لكي نفهم العلاقات المصرية - الايطالية والعلاقات الايطالية ودول الخليج العربي لابد أن نقف عن قرب من الحضارة الايطالية لذلك سأتحدث عن التواجد الايطالي في مصر بعد حملة نابليون بونابرت في القرن التاسع عشر لان هذا التوقيت يمثل الحضور الفاعل والقوي للايطاليين على اختلاف طوائفهم من فنانين ورسامين ونحاتين وأدباء ومفكرين.

وعندما نتحدث عن الجزء التاريخي فنحن نتحدث عن عهد محمد علي حيث كانت اللغة الايطالية هي اللغة الرئيسية في المكاتبات بخلاف اللغة العربية بالطبع، أول مكتب بريد في مصر كان مكتب ايطاليا ومكتب الإحصائيات في مصر كان ايطالياً وبناء على توجيهات محمد علي تم بناء أول مطبعة في العالم العربي وكانت في مصر وأول دار نشر..

وأول كتاب وإنتاج لهذه المطبعة كان القرآن الكريم وثاني إصدار قاموساً للغة العربية والايطالية وفي عهد محمد علي صدر كتاب مبادئ مكيافيلي باللغة العربية.

وبعد تعاقب العصور نجد التواجد القوي للموسيقى وأول أوبرا في العالم العربي كانت الأوبرا الخديوية.

والتي وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكاني وروس وتم افتتاح الأوبرا الخديوية عام 1869 بعرض ريجوليتو لفيردي وأيضا فيردي هو من وضع موسيقى أوبرا عايدة بناء على طلب الخديوي إسماعيل بالطبع توجد ثوابت توارثناها في منطقة البحر المتوسط لتقارب الحضارتين كطريقة المعيشة.

على الناحية الأخرى الايطاليون عاشقون لمصر وحضارتها وينظرون لها بانبهار وهذا ينعكس على القطاع السياحي فهناك الكثير من الوفود الايطالية التي تأتي لمصر القديمة وهذا يوضح عشق ونهم الإيطاليين بالتاريخ المصري.

? هل ترى أوجه تماس وتشابه بين الحضارتين.. مصر القديمة والرومانية؟

? بالطبع يوجد تقارب ونوع من الاستيعاب والامتصاص لهذه الحضارة العريقة فهناك عرب ذهبوا لصقيلة وتم الامتصاص لهذه الحضارة والامتزاج بها التواجد الحقيقي والقوى حديثا يتمثل في تواجد كثير من الجاليات المصرية على الأراضي الإيطالية وهذا يوضح الاندماج في الحياة والعمل على الأراضي الايطالية.

توافد المصريين لايطاليا هو ظاهرة حديثة لكن كان هناك تواجد في القرن التاسع عشر للايطاليين وكان تواجد فعالاً.

ننطلق ونتسع لحجم العلاقات مع منطقة الخليج العربي لنجد أن هناك نوعاً من التوجه والانتباه لهذه الدول والتي بدأ أن يكون لها دور فاعل وقوي في الحركة الثقافية في العالم كله لذلك يوجد اهتمام لإقامة علاقات، وهذا نوع من أنواع التوجه الحديث لكنه يثير في الايطاليين نوعاً من أنواع الشغف لمعرفة هذه الدول شعوباً وثقافة.

وإحدى نتائج ثمار هذا الاهتمام من الجانب الايطالي توجه وزارة الخارجية الايطالية بإقامة مركز ثقافي في أبوظبي للوقوف على ثقافة البلاد.

مؤخرا حضرنا مهرجان الأفلام في المملكة العربية السعودية وهذا نوع من الاهتمام بثقافة الآخر في منطقة الخليج وكل هذه المبادرات الفنية والثقافية تعرف العالم الأوروبي بالعالم العربي.

? روما هي أحد أهم مصادر الإشعاع الثقافي والحضاري عالمياً.. ما رؤيتك لهذا الدور عربيا؟

? روما كانت إمبراطورية لها حجمها حكمت واحتلت ونشرت ثقافتها وحضارتها في أرجاء العالم لكن بلغة جديدة نقول إنها حاولت أن توحد وتسيطر بين القوى الناعمة لها وقوتها العسكرية امتدادها وسيطرتها امتدت للقرن السادس عشر الميلادي وكانت حدودها تصل لجنوب مصر، وبعد ذلك فقدت روما أهميتها وانتقلت الأهمية للقسطنطينية باسطنبول لتكون مصدرا للثقل السياسي وبعد ذلك بدأ الإسلام أن يكون هو الإمبراطورية في القرن السابع عشر والثامن عشر ومن هنا نسلط الضوء على التواجد العربي في صقلية حيث شعت الثقافة العربية للعالم كله.

ولا نغفل التوسع الإسلامي العربي وبالتوافق مع منطقة الشرق الأوسط سهم في تقدم كبير للوصول لايطاليا وما تبقى في روما من ارث في الحضارة الرومانية القديمة هو القانون المدني الجديد وهو ثمار ما توارثته ايطاليا الحديثة.

? الشباب حول العالم كله أصبح لديه اهتمامات أخرى وخاصة بعد هيمنة السوشيال ميديا ما دور المثقفين والمؤسسات الثقافية للوصول للشباب ودعم أفكارهم؟

? لا نغفل أن الشباب هو محور اهتمام المعهد الثقافي الايطالي بمصر وكل الفعاليات نستهدف فيها الشباب في المقام الأول فالمستقبل هو للشباب والشباب لديه تطلعات للعوالم الأخرى والانفتاح على ثقافة الآخر.

ونحن نستخدم السوشيال ميديا ووسائل التواصل المختلفة للوصول لكافة الشرائح العمرية فعلى صفحتنا على الفيس بوك 29 ألف مستخدم والفيس بوك يستهدف الشريحة المتوسطة العمر من الشباب

بينما الانستغرام يشهد تزايداً لعدد المستخدمين يفوق الفيس بوك.

ولدينا أيضا تويتر وهو قاصر على الاستخدام الصحافي، لدينا أيضا الموقع الرسمي للمركز الثقافي نحن أيضا بمثابة مدرسة للغة الإيطالية. وسائل التواصل نستخدمها كنوع من الإعلان لما نقوم به من أنشطة أيضا نقدم معلومات كافية لكل من هو مهتم بالثقافة الإيطالية فنحن في الأساس هيئة حكومية.

? يقدم المعهد الايطالي دورات في تعلم اللغة الإيطالية هل يوجد إقبال عليها من المصريين؟ وما دوركم في تشجيع المصريين للتعرف أكثر على الثقافة الإيطالية؟

? لدينا نموذجان لتدريس اللغة الإيطالية سواء من خلال كورسات تتطلب حضورا أو من خلال الأون لاين، لدينا كورسات تغطي كل الشرائح العمرية والمستويات تبدأ من المبتدئين حتى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية في اللغة ومن يقوم بالتدريس هم ايطاليون حيث نتبع لوائح التدريس المعتمدة في الاتحاد الأوروبي ونعقد الامتحانات للغة الايطالية للجامعات المعترف بها دوليا.

وفي مصر 8 أقسام في الجامعات المصرية تدرس اللغة الإيطالية وهي في تزايد.

أيضا الجامعات الخاصة المصرية تستضيف أقساماً قوية جدا للغة الإيطالية كجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعه بدر وجامعات أخرى.

? وما أهم الفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الإيطالي مع الجامعات المصرية؟

? المركز يلبي كل التساؤلات حول الثقافة الإيطالية ونظام التعليم الجامعي الإيطالي، كما أنه يقوم بتنظيم دورات لغة إيطالية وعلى اتصال دائم بأقسام اللغة الإيطالية في ثماني جامعات مصرية.

في هذا الإطار لدينا كثير من المبادرات لدينا برنامج ثرى لاستيعاب الشباب في الجامعات نقيم نادياً للسينما الإيطالية يعقد في المركز كل يوم اثنين يستهدف الشباب والجامعين الدارسين كذلك يستهدف الدارسين للغة الإيطالية في الجامعات وفي المركز الثقافي.

وفي قطاع ترويج الكتاب والترجمة من الأدب الايطالي للعربية نعقد ندوات مع الكتاب الإيطاليين والأدباء و مقابلات مع الشباب والجامعيين.

وفي مجال المسرح للعام الثاني على التوالي عقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي احتفالاً خاصًا بدولة إيطاليا وخصص يومًا إيطالياً ضمن أيام المهرجان للاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه.

لدينا احتفالية كبرى في نهاية يناير وبالتحديد من 28 يناير حتى 2 فبراير تستهدف الشباب الدارسين للغة الايطالية حيث سيأتي قطاع كبير من جامعة صقلية ليقيم احتفالات كبرى للتعريف بالجامعة وتصاحبهم اوركسترا كبيرة من الشباب يقيمون احتفالات موسيقية وسيجوبون ثلاث مدن (الإسكندرية والأقصر والقاهرة).

أيضا يخصص المركز جائزة للمترجمين الايطاليين الذين يترجمون للعربية من منطلق تعزيز اللغة الايطالية في القطاع الأدبي وهو إثراء وتعزيز لثقافتنا فحركة الترجمة حركة مؤثرة وقوية في معرفة الآخر، المترجمون هم وسطاء ثقافيون ولولاهم لما عرفنا الوقوف على الحضارات المختلفة.

? قبل مؤتمر المناخ cop27 قدم المعهد الثقافي الايطالي في مصر عروضاً عدة للحفاظ على المياه والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية كيف تدعم القوى الناعمة التحذير من مخاطر التغيرات المناخية؟ وأهمية القوى الناعمة كلغة مشتركة بين شعوب العالم؟

? لابد أن نعلم في الأول ما القوى الناعمة فهي مصطلح كبير ويشمل أشياء عدة لكن بالنسبة لنا القوى الناعمة هي كيفية جذب انتباه الآخر بشكل ناعم بدون دعاية ثقافية فالعالم الآن لا يريد مزيدا من الدعاية لكننا نركز على الحوار بين الثقافات والاستماع للآخر.

الفن والثقافة يعبران بوضوح عن الإنسان وحياته وممارساته اليومية.فالفن لغة موحدة تجعل الإنسان يستمتع ويفكر في آن واحد، فالفن والثقافة قادران على تغيير فكر الناس وجعلهم يفكرون بشكل صحيح فيه مسؤولية.

? إيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من وباء كورونا وكلنا شاهدنا كيف كان يواجه الإيطاليون الوباء والعزلة والحظر بالغناء والموسيقى من شرف منازلهم.. ما الأشياء التي تغيرت في الشعب الإيطالي بعد الأزمة؟

? من المؤكد انه أصبح في ايطاليا تغير اقتصادي وتغير في البينية المجتمعية وهو ما أصاب العالم كله لكن أكثر الأشياء التي أضيرت هي الفعاليات التي كانت تقام بحضور جمهور.

وأكثر الضرر وقع على طائفة الموسيقيين والممثلين لأنهم لم يعملوا لمدة عامين وفكروا في قناة اون لاين.

لاقامة حفلات موسيقية، الأزمة جعلتهم يفكرون في حلول خارج الصندوق الجائحة علمتنا نفكر ونبتكر.

يوجد حاليا احتياج ورغبة للرجوع لما قبل كوفيد 19 وبالذات الموسيقيين.

? منذ عقود تخوض إيطاليا حرباً ضد الهجرة غير الشرعية حيث يتواجد بها عدد كبير من جنسيات مختلفة هل تأثرت ثقافيا وحضاريا بهذا الغزو البشري؟

? الهجرة غير الشرعية فيها خطورة تهدد المجتمع وخطورة على من يقوم بهذا الفعل ودورنا الداعم هو تجريم هذا الفعل من الناحية الأمنية.

يوجد اقتباسات حدثت من التواجد غير الشرعي للمهاجرين ليس بسبب وجود هم لكن السبب الأساسي هو التصارع الذي يحدث في الاندماج والتأثر.

? ذكرت من قبل أن التاريخ الحديث لإيطاليا يعتبر الإنسان هو نواة العمل الثقافي والفني.. ما دور المعهد الثقافي في دعم هذا الفكر والتوجه؟

? احدى سمات الثقافة الإيطالية الاهتمام بالبشر ونسميها الحركة الإنسانية المشتملة أو المتضمنة بفضل قوى الإنسان التي تدعم الثقافة ووجود المؤسسات والهيئات الثقافية هو انعكاس للنشاط الإنساني فعندما ننظر إلى متحف جميل ، فمن فعل كل ذلك انه الإنسان.

? انتقلت من العمل كأستاذ تاريخ بالجامعة لمسؤوليات دبلوماسية ثقافية أيهما كان أفضل بالنسبة لك مشاركة الطلبة أحلامهم ومستقبلهم أم مسؤوليات وبرتوكولات السياسة؟

? من عمل في مجال التدريس الجامعي يظل لديه الحنين طيلة عمره ، لذلك أنا حريص في موقعي الحالي على الاندماج مع الشباب ومخاطبتهم وتوجيه البرامج لهم وعندما اخترت عملي الحالي لأني شعرت أنها وظيفة ثرية من الناحية الثقافية فقد عملت في دول كثيرة منها اسبانيا وليتوانيا وغيرها عوالم كثيرة مختلفة غنية بالثقافات والسياسات المختلفة والتي لها عظيم الأثر على خبرتي الثقافية والحياتية.

? وما هو مكانك المفضل في القاهرة؟ وهل أصبح لديك أصدقاء من المصريين؟

? بالطبع أصبح لدى أصدقاء كثيرون في مصر ونظرا للعلاقات الثقافية والتاريخ بين الشعبين فنحن نفهم بعضاً كثيرا.

وأنا أحب مناطق عديدة في القاهرة فنحن محظوظون أن المركز الثقافي في الزمالك وهي منطقة جميلة في القاهرة أيضا أحب القاهرة الإسلامية ومكاني المفضل هو السمع خانة.

وكان لايطاليا نشاط كبير جدا في إحياء هذا الأثر ويحتل مكانة عزيزة بالنسبة لإيطاليا أيضا أحب منطقة مصر القديمة والقلعة.

في نهاية اللقاء أكد الدكتور دافيدي أنه سعيد بالحوار قائلا: إنها المقابلة الوحيدة التي شعرت أنها مهمة وشيقة بفضل الإعداد الجيد لشخصيتي وكأنكم تعرفون اهتمامتي وهو ما لم أتحدث عنه من قبل وكأنكم تعرفونني منذ عشرين عاماً.

