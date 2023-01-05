استقبال «عالمي» لكريستيانو رونالدو

الخميس Al wanees

خص جمهور النصر السعودي اول من امس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال جنوني، هو الأول من نوعه في المملكة يحظى به لاعب كرة القدم. وهتفت جماهير الفريق التي غصت بها المدرجات كثيرا باسم نجم النصر الجديد. وقال رونالدو (37 عاما)، بالمناسبة: «مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال»، مضيفا: «جئت إلى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافته». وانضم مهاجم مان يونايتد الإنكليزي إلى النادي السعودي في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.

وحظي رونالدو باستقبال جنوني. وتم تقديم الملقب في المملكة باسم «العالمي» لجمهور النصر وسط أجواء احتفالية وألعاب نارية، فيما كان اسمه يدوي في أرجاء الملعب.

ووصف رونالدو نفسه بأنه لاعب «فريد» لانتقاله إلى السعودية. وصرح رونالدو خلال تقديمه في مؤتمر صحافي عُقد في ملعب مرسول بارك في الرياض: «أنا لاعب فريد من نوعي. من الجيد الحضور إلى هنا (السعودية). حطمت الأرقام القياسية كافة هناك (أوروبا) وأود كسر القليل من الأرقام القياسية هنا». وتابع اللاعب الذي ارتدى سترة رمادية ورابطة عنق سماوية والأقراط تتدلى من أذنه اليسرى: «جئت إلى هنا للفوز، لألعب، لأكون جزءا من نجاحات البلد وثقافة البلد».

وكشف رونالدو الذي حقق مسيرة مذهلة مع ريال مدريد الإسباني ومان يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي أنه رفض عددا من العروض من أوروبا وأماكن أخرى للانضمام إلى النصر. وأردف ابن الـ37 عاما: «مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال». وأضاف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية خمس مرات: «حاولت العديد من الأندية التوقيع معي، لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديا».

وتابع: «الانتقال إلى النصر تحد كبير ولكن من ناحية أخرى أنا سعيد، عندما اتخذت قراري عائلتي دعمتني وخاصة أطفالي. أنا حقا فخور وسعيد بالتواجد في السعودية». ووقع رونالدو مع النصر عقدا حتى يونيو 2025 تقدر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مان يونايتد الإنكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وأكد رونالدو، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة مع المنتخبات الوطنية وفي دوري أبطال أوروبا، أن كرة القدم قد تغيرت في «السنوات العشر والعشرين الماضية»، مستشهدا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في الدور الاول من مونديال قطر 2022. «المجيء للسعودية لا يعني نهاية مسيرتي» وقال «العالمي»: «بالنسبة لي، المجيء إلى السعودية لا يعني نهاية مسيرتي. ولكي أكون صادقا، لا يهمني على الإطلاق ما يقوله الناس».

وبعد تقديمه، تدرب رونالدو مع فريقه الجديد لأول مرة، علما أنه قال في المؤتمر الصحافي إلى جانب المدرب الفرنسي رودي غارسيا: «أتمنى حتى أن ألعب بعد غد إذا وافق المدرب».

واجتمع رونالدو بلاعبي فريقه الجديد لدقائق فيما كان الجمهور يهتف باسمه بجنون في أجواء شديدة البرودة لكنها شديدة الحماسة. وأشاد مقدم الحفل بـ «أعظم لاعب في التاريخ» كما وصف الأجواء ب «مناسبة لا تحدث إلا مرة واحدة فقط».

وبعد ذلك بدقائق، دخل رونالدو مرتديا قميص النصر الأصفر والأزرق إلى الملعب الذي فاضت جنباته بأكثر من 25 ألف متفرج وهي أقصى طاقته الاستيعابية. وسار رونالدو بين صفين من الأطفال والفتيات الذين ارتدوا قمصان النصر، فيما أطلقت ألعاب نارية ودوت صيحات الجماهير «رونالدو رونالدو».

وحمل كثير من الجمهور أعلاما صفراء كتب عليها بالأخضر «رونالدو» ورقمه المميز «7»، فيما لوح البعض بأعلام بلده البرتغال. وقال رونالدو للجمهور: «سأبذل قصاري جهدي لإسعادكم»، قبل أن يوقع على سبع كرات وركلها صوب المدرجات، فيما أعطى الكرة الأخيرة لطفلة في المدرجات بيديه.

والتحقت أسرة رونالدو به على منصة أقيمت في وسط الملعب، وهتف الجمهور باسم صديقته الأسبانية-الأرجنتينية جورجينا رودريغس التي وضعت عباءة سوداء طويلة مفتوحة فوق ملابسها. ووصل رونالدو وأسرته ومرافقوه أول من أمس إلى الرياض على متن طائرة خاصة.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر الأزرق والأصفر مع كلمات «هلا رونالدو».

وتضيف صفقة رونالدو الكثير من البريق لسمعة السعودية الرياضية على الصعيد الدولي، خصوصا مع استضافتها خلال السنوات القليلة الماضية إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد ورالي دكار ومسابقات غولف ضمت صفوة اللاعبين وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

«نحن محظوظون أنه سيلعب في السعودية»

وخارج الملعب، قال أدم صديق (36 عاما) الذي جاء من جدة (على بعد نحو 900 كلم غرب الرياض): «أنا مشجع لاتحاد جدة، لكني جئت خصوصا لعيون الدون. وجوده سيرفع من قيمة الدوري السعودي ونسبة المشاهدة. هو أعظم لاعب في العالم».

بدوره، قال عبدالكريم الغامدي (20 عاما) الذي ارتدى وشاحا بألوان النصر الصفراء والزرقاء: «نحن محظوظون» أنه سيلعب في السعودية. وتابع: «أنا حزين لأنه ترك أوروبا واللعب على المستوى العالمي لكنني سعيد أنه سيلعب في السعودية».

وشوهدت العديد من الفتيات والعديد منهن في النقاب الأسود التقليدي يدخلن للملعب الذي غلفته أجواء احتفالية. وأثارت الصفقة الأهم في السعودية والخليج حماسة غير مسبوقة للجمهور الذي أقبل بشكل كبير على قمصان النادي التي تحمل اسم رونالدو. ونفدت قمصان الفريق من متجره قبل مرور 24 ساعة على ضم النجم البرتغالي. وزاد حساب النادي على إنستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة. وستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، ثم بعدها بخمس سنوات تستضيف العاصمة الرياض في 2034 دورة الالعاب الآسيوية. كما تترشح لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

وأكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في أغسطس الماضي أن استضافة الألعاب الأولمبية هو «المبتغى».

انفصل عن مينديز

أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو انفصل عن وكيل أعمال اللاعبين خورخي مينديز. وأوضحت الصحيفة أنه عقب مسيرة امتدت إلى قرابة عقدين تدهورت العلاقة بين الطرفين عقب انضمام رونالدو إلى النصر السعودي. وأضافت: «مينديز قام بتمثيل رونالدو منذ 2003 عندما انتقل من سبورتينغ لشبونة إلى مان يونايتد». وأشارت إلى أن الأحداث التي صاحبت انضمام «صاروخ ماديرا» إلى الدوري السعودي، أسهمت في انهيار العلاقة مع خورخي مينديز، مبينة أن المقابلة التي أجراها رونالدو مع الإعلامي بيريس مورغان أدت إلى تزايد المشاكل بين الطرفين.