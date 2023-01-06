النائب الأول لضباط البحرية الجدد: تسلَّحوا بالعلم

وطن النهار

قلد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد أمس الخميس كوكبةً جديدةً من الضباط من خريجي الكلية البحرية بجمهورية مصر العربية رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وهنأ النائب الأول الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة قال فيها: يطيب لي أن أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم للثقة الغالية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوليتكم ضباطاً بالجيش، واليوم تخطون أولى خطواتكم في طريق العمل والبذل والعطاء والتضحية لوطنكم، فكونوا أهلاً لهذه للثقة وذلك من خلال تحملكم للمسؤولية الملقاة على عاتقكم، والسعي دائما إلى التسلح بالعلم والتدريب الحديث، والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش، واحرصوا على أن تكونوا قدوةً في تعاملكم ومثالا يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا في خدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعاً من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة كما أسأله سبحانه أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسدد على طريق الخير خطاهما».

حضر مراسم التقليد وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد علي الكندري، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع مطلق العلاطي وعدد من قيادات الجيش.

