العبيد والصيفي يدعوان لتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي

وطن النهار

أكد عضوا الشعبة البرلمانية الكويتية النائبان حمد العبيد والصيفي مبارك الصيفي أمس (الأربعاء) أهمية التوافق على إجراء تعديلات للميثاق والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي بما يعزز من أواصر الأخوة العربية ودور البرلمانات العربية وبما يخدم الشعوب العربية.جاء ذلك في تصريحين منفصلين للنائبين العبيد والصيفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام مشاركتهما في أعمال الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.

وأشار النائب العبيد في هذا السياق إلى أن اللجنة ناقشت دراسة تعديلات على الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد لافتا إلى اعتماد أغلب التعديلات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الكويتية وكذلك التوافق مع تعديلات أخرى تقدمت بها بعض الدول الأعضاء.

ونوه بأن مثل هذه الاجتماعات لها دور فعال في تعزيز أواصر الأخوة العربية وتدعيم دور البرلمانات العربية في إيصال صوت الشعوب مبينا أنه «كلما كان هناك توافق على النظام والميثاق الأساسيين للاتحاد كان التعاون أكبر ويسهم أكثر في خدمة الشعوب العربية».

ولفت في هذا السياق إلى الدور التاريخي لمجلس الأمة الكويتي «وهو مجلس رائد وله انجازات كبيرة واضحة يعلمها الشعب الكويتي وكذلك المواطن العربي» موضحاً أن المجالس الحديثة تستفيد من تجربة مجلس الامة.

وشدد العبيد على أن المقترحات في العمل البرلماني العربي ستسهم في مزيد من التعاون بين البرلمانات العربية والخليجية.

ومن جانبه أعرب النائب الصيفي في تصريح مماثل لـ(كونا) عن الأمل في أن تسهم التعديلات التي أقرتها اللجنة في تحسين منظومة الاتحاد البرلماني العربي «ليكون مواكبا للتطور مع كل ما يهم البرلمانات العربية».

وحول المقترحات الكويتية لتطوير الاتحاد البرلماني العربي أكد الصيفي أهمية جميع التعديلات التي تم تقديمها وكذلك من البرلمانات العربية الأخرى معربا عن تطلعه أن تفيد هذه المقترحات المواطن العربي بمزيد من الحريات والاطلاع على ما يدور في البرلمانات العربية.

وحول المقترحات الكويتية لتطوير أنظمة الاتحاد أعرب الصيفي عن تطلعه أن تساهم هذه التعديلات المقترحة التي نالت اليوم موافقة جميع الشعب المشاركة في الاجتماع في الارتقاء بأعمال الاتحاد وأجهزته ولجانه بما يواكب الاتجاهات الحديثة ما بعد جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) خاصة في الاجتماع عن بعد والاتصال المرئي وبما يصب أخيرا في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك.

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج اجتماع اللجنة المصغرة إلى اجتماع الدورة الـ29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده غدا السبت.

