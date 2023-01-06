كاتدرائية العائلة المقدسة أقامت قداساً للبابا بنديكتوس

وطن النهار

بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، أقام سفير الفاتيكان المطران يوجين مارتن نوجينت قداساً في كاتدرائية العائلة المقدسة في على راحة نفس البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي في الفاتيكان في 31 ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 97 عاماً. وفي كلمة ألقاها خلال القداس الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من رجال الدين الذين يمثلون مختلف الطوائف المسيحية في الكويت، اعرب نوجينت باسمه وباسم الكنيسة الكاثوليكية عن شكره لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وأعضاء الحكومة وخصوصاً الديوان الأميري ووزارة الخارجية لتعبيرهم عن التعاطف والتأييد الذي أبدوه في الأيام الأخيرة خلال مواساتهم برحيل بنديكتوس».

وقال: «كما أود أن أشكر السلطات في مختلف المراكز على تقديم التعازي والتضامن معنا خلال هذه الأيام القليلة الماضية».

وشكر نوجينت رجال الدين وأصدقاء الكويت وزملاءه السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين واسوه في هذا المصاب الجلل.

وبعدها عدّد صفات الراحل الذي عرفه على مدى سنوات طويلة، واصفاً اياه بـ «الرجل الشجاع الذي لم يكن يخاف من الدفاع عن تعاليم الكنيسة»، تمنى السفير البابوي مع بداية العام الجديد 2023 السلام والازدهار للكويت ولجميع دول العالم.

