العتيبي لمعالجة أخطاء تعيين هيئة التدريس في «التطبيقي»

وطن النهار

أكد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد العتيبي ضرورة معالجة الأخطاء في إجراءات التعيين بكليات التطبيقي.

وقال في تصريح صحافي إن «التطبيقي» تعاني منذ سنوات من تدهور حاد في إجراءات اختيار أعضاء هيئة تدريس فيها، وهو أمر غير مقبول، ويجب معالجة تلك الأخطاء وتصحيحها على النحو الصحيح.

وطالب بوضع أسس ومعايير ثابتة لإعلان الوظائف لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الكليات، كما شدد على ضرورة تحديد سقف زمني لإجراءات التعيين والشفافية في الإعلان عن أسماء المقبولين للتعيين بكل شفافية ووضوح، ولا يجوز أن يستمر الإعلان لأكثر من عامين، دون الانتهاء من إجراءات التعيين، والإعلان عن الاسماء.

ودعا العتيبي مسؤولي «التطبيقي» إلى تعديل اللائحة المالية لانتداب الأساتذة الأكاديميين للعمل في كليات الهيئة وزيادة المكافأة المالية لتكون حافزاً لإقبال الراغبين العمل بالتدريس من أصحاب الماجستير والدكتوراه، ولسد العجز الكبير في هيئة التدريس بالكليات وفتح شعب ومجاميع دراسية أمام الطلبة، مطالباً بالتعاون مع جمعية الدراسات العليا في اختيار الكوادر الوطنية أصحاب الدرجات العلمية المعترف بها والمعتمدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الجامعات الحكومية الذي ينص على أنه لا يجوز لعضو الهيئة الأكاديمية أو لعضو الهيئة الأكاديمية المساندة الجمع بين العمل في الجامعة وأي جامعة أو كلية أخرى حكومية كانت أم خاصة».

