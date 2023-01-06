«الوقف الإنساني»: مشروع وقفي لخدمة الأرامل والأيتام السوريين

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، قرب افتتاح مشروع وقفي لخدمة الأرامل والأيتام من اللاجئين السوريين في مدينة أزميت التركية، وقال رئيس الجمعية م.نصار العبدالجليل، إن المشروع عبارة عن عمارة سكنية تقع على مساحة 750 متراً مربعاً، وتتكون من 12شقةً، وتشتمل على طابق للخدمات يضم مسجداً ومكتبة، ومركزا علمياً وثقافياً، مؤكداً أنه يجري تجهيز المشروع لافتتاحه قبيل شهر رمضان القادم.

وأوضح العبد الجليل في تصريح صحافي: أن الهدف من المشروع هو تأسيس حاضنة تربوية واجتماعية ومعيشية للأرامل والأيتام اللاجئين، حرصاً من الجمعية على إعانة تلك الفئات المحتاجة، وتأهيلها والحفاظ عليها من التشرد والضياع.

ونوه إلى أن الأرامل والأيتام، كان لهم النصيب الأكبر من المعاناة التي يعيشها أهل سورية، وهو ما عزز لدى الجمعية فكرة إنشاء هذا المشروع، الذي يلبي الكثير من احتياجاتهم التربوية والنفسية والتأهيلية والمعيشية.

إلى ذلك، أشاد العبدالجليل بدور المتبرعين الكرام من أهل الكويت في المساهمة بشراء ذاك العقار الوقفي، والذي تبلغ قيمته 155 ألف دينار كويتي، داعياً أهل الخير إلى المسارعة في الخير ومواصلة التبرع لهذا المشروع المبارك، لكسب الثواب والأجر.

