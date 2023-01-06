العجمي: الحكومة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اهمية تمكين الحكومة من اعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من اعضاء مجلس الامة.

وقال الوزير العجمي في تصريح

لـ «كونا» امس الخميس ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل يتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقا لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي. وأضاف ان الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم.

من جهة اخرى، بلغت الطلبات الاسكانية حتى نهاية العام 2022 ما يعادل 91 الفا و229، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمواطنين 66 الفا و650 عبر مراكز الخدمة، و187 الفا و249 عبر تطبيق سهل، و4 آلاف و905 عبر الموقع الالكتروني.

وفيما يخص المشاريع السكنية قيد التوزيع يأتي مشروع جابر الاحمد باجمالي 114 وحدة والمخصص لاصحاب الطلبات حتى ديسمبر 1999 وقد تقدم للمشروع 125، ومشروع جنوب مدينة صباح الاحمد والبالغ عدد وحداتها السكنية 20 ألفاً و380 وهي مخصصة لاصحاب الطلبات الاسكانية حتى ديسمبر 2020 وقد بلغ عدد اجمالي المخصص لهم 6898، فيما بلغ عدد اجمالي الوحدات الموزعة بالمشروع 19 الفا و111 مشروعا جنوب مدينة سعد العبدالله وعدد الوحدات يصل الى 24 الفا و508، فيما يبلغ عدد القسائم الاسكانية 22 الفا و152، وعدد المنتجات الاسكانية 2.356 وتم رفع اولوية التخصيص لتكون نهاية مارس 2005 ابتداء من نهاية شهر ديسمبر 2022 وبلغ عدد اجمالي المخصص لهم 5 الاف و78 وبلغ عدد الوحدات الموزعة بالمشروع 5 الاف و217. أما المشاريع التنفيذية ( البنية التحتية ) للمشاريع الاسكانية فهناك مشروع شرق صباح الاحمد والذي ينقسم الى عقدين الاول منها ويشمل 587 بيتا وبلغت نسبة الانجاز فيه التعاقدية 18.63% اما الفعلية فقد بلغت 17.24%، والعقد الثاني ويشمل 597 بيتا ووصلت نسبة الانجاز فيه التعاقدية 22.33% والفعلية 18.36%، المطلاع ن 1 + ن 4 بعدد قسائم 4 الاف و999 وبلغت نسبة الانجاز التعاقدي 100% والفعلية 96.7% (بدون خزانات ترشيح )، عمارات مدينة صباح الاحمد وتشمل 1110 شقق حيث تم الانتهاء من 720 شقة وجارٍ العمل لعدد 390 شقة وبلغت نسبة الانجاز التعاقدي 100% فيما الفعلية 90.86%.

وفيما يخص المباني العامة تحت التنفيذ فقد بلغت 76 مبنى منها 26 بالمطلاع و3 في غرب عبدالله المبارك، و16 في شرق صباح الاحمد، وفي جنوب عبدالله المبارك 31 مبنى، اما العقود الانشائية والخدمات التي تم توقيعها فقد بلغت 3 عقود وهي البنية التحتية للمنطقة الحرفية في الوفرة، كيبلات ارضية بجهد 132 ك. ف في مدينة صباح الاحمد، مسابقة ادارة برنامج جنوب صباح الاحمد.

وعن شهادات لمن يهمه الامر لاصدار اذونات البناء فقد حصل مشروع المطلاع ن5 – ن 12 على 17 الفا و589 للقسائم المسلحة و18 الفا لـ519 للقسائم الجاهزة للتسليم، وجنوب عبدالله المبارك 3207 للقسائم المسلحة و3260 للقسائم الجاهزة للتسليم، وفي خيطان 1321 للقسائم المسلحة و1448 للقسائم الجاهزة.

