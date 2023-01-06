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وطن النهار

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«دوة فحم» أودت بحياة وافد مصري وإغماء عاملة منزلية


تسببت «دوة فحم» بوفاة وافد مصري اختناقا وتلقى رجال الاطفاء بلاغا عن اغلاق باب غرفة على عاملة منزل فلبينية حيث تم فتح الباب والعثور عليها بحالة إغماء جراء استنشاقها غاز أول اكسيد الكربون الناتج من «دوة الفحم» وتم تسليمها للطوارئ الطبية.
و‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء تعاملوا مع بلاغين متشابهين في مناطق مختلفة يفيدان بالحاجة لفتح بابين مغلقين خلفهم أشخاص محتجزون.
وتمكن رجال الإطفاء ايضا من اخماد حريق اندلع في سرداب بمنطقة الضجيج دون وقوع اصابات تذكر، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.


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