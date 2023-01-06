«الداخلية»: ممر خاص لموظفي «نفط الخليج» بـ«المقسومة»

وطن النهار

أكدت وزارة الداخلية أن هناك اجتماعات من قبل اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية وذلك للعمل على إنشاء ممر خاص لموظفي شركة النفط العاملين بالمنطقة المقسومة خارج المنفذ. وقالت الوزارة في رد على سؤال النائب أسامة الزيد إنه تم تفعيل جهة «القادمون» من خلال فتح مسار فرعي، مؤكدة أن الوزارة لا تألو جهداً في تيسير وتسهيل إجراءات دخول وخروج موظفي العمليات المشتركة للمصلحة العامة، ولذا فقد تم تفعيل المسار الخاص بموظفي شركة نفط الخليج (جهة القادمون) بتاريخ 2022/4/17 من خلال فتح مسار فرعي يدخل على المسار الرئيس مع وضع لوحات إرشادية خاصة لموظفي العمليات المشتركة، أما جهة (المغادرون) فإنه يوجد تنسيق مشترك بين الوزارة وممثلي شركة نفط الخليج وإدارة الجمارك لتذليل جميع المعوقات. وكشفت الداخلية عن وجود اجتماعات من قبل اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية- السعودية وذلك للعمل على إنشاء ممر خاص لموظفي شركة النفط العاملين بالمنطقة المقسومة خارج المنفذ لتفادي جميع الملاحظات والمعوقات الموجودة بالمسار الواقع داخل المنفذ.

