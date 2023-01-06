نصف الشعب «مديون».. والمتعثرون %2.3

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تحت عنوان «حقائق حول القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والاسكانية»، كشف البنك المركزي عن ان عدد المقترضين الكويتيين بلغ 550194 وأن نسبة العملاء المتعثرين في سداد القروض تبلغ 2.3% وهي ما تمثل 12.650 متعثرا فقط.

وقال البنك المركزي في بيان له امس ان رصيد محفظة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والاسكانية المقدمة للكويتيين بلغ 14.7 مليار دينار، منها 13 ملياراً اسكانية و1.7 مليار دينار استهلاكية.

وأوضح ان درجة الانتظام في هذه المحفظة تبلغ 97.5%، وهي درجة عالية تحققت بوجود ضوابط رقابية حصيفة، في اطار المنظومة الرقابية للبنك التي تستهدف تحصين القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي. وذكر ان مما يعزز درجة الانتظام العالية في هذه المحفظة الاجراءات التي وضعها البنك في شأن التدقيق الخارجي المستقل.

وأفاد بأن القرض الاستهلاكي هو قرض أو تمويل شخصي متوسط الأجل لا تتجاوز مدته 5 سنوات، يقدم للعميل بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، اما القرض الاسكاني فهو قرض أو تمويل شخصي طويل الأجل لا تتجاوز مدته 15 سنة، يقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص.

ولفت البنك إلى انه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي للعميل الواحد 25 ضعف صافي الراتب الشهري وبحد اقصى 25 الف دينار، كما يجب ألا يتجاوز القرض الاسكاني للعميل الواحد 70 ألف دينار، ويسدد على اقساط شهرية متساوية خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة، وبهذا يكون الحد الأقصى لما يمكن ان يحصل عليه العميل من قروض التمويل الاستهلاكي والاسكاني 95 ألف دينار.