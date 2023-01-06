الحكومة للنواب: «عطونا فرصة»

الأولى

أكدت مصادر مطلعة استمرارية مجلس الأمة، لافتة إلى انه لا حوارات تدور بشأن الحل على خلفية القوانين الشعبية المتعلقة بالقروض واسترداد الفوائد غير القانونية والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية، وغرفة التجارة ومفوضية الانتخابات والقوائم النسبية والدوائر الانتخابية.

وأوضحت ان الحكومة ستسير في مسارين متزامنين مع المجلس، الأول وفق الدستور واللائحة بشأن القوانين غير المتوافق عليها، والثاني عبر تقديم بدائل اقتصادية وسياسية اصلاحية ذات مردودات ايجابية مرغوبة نيابيا وملموسة شعبيا، لتجنب احداث تضخم اضافي وموجة غلاء تلتهم الزيادات المقبلة.

وقالت ان الحكومة ستستخدم جميع الاوراق بما فيها التأجيل أسبوعين بتصويت من المجلس، ثم رد القوانين بعد احالتها، وفي المدى البعيد الاحتكام إلى المحكمة الدستورية.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أهمية تمكين الحكومة من اعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.

وقال: ان الاقتراحات التي من المقرر ادراجها على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين بعد تمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقا لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف ان الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم.

من جانبه، دعا النائب خالد الطمار الحكومة إلى وضع مصالح المواطنين في مقدمة اولوياتها، مؤكدا ان النواب لن يسمحوا بتدخلها في اعمال السلطة التشريعية.

قال النائب فيصل الكندي ان اجتماع السلطتين غير الايجابي ستظهر نتائجه في جلسة 10 يناير فمن يبر بقسمه ويدافع عن حقوق الوطن والمواطنين سيتمسك بإقرار القوانين الشعبية المستحقه، ولن يثنينا التهديد بحل المجلس عن التمسك بحقوق الشعب.