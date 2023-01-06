السعودية: السماح للمرأة بالحج دون محرم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق «نسك»، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444هـ.

كما سمحت الوزارة للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، وتضمنت الضوابط أن يُستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

كذلك، سيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عاماً مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وكذلك وجود «هوية وطنية» للمواطنين أو «هوية مقيم» للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أمس عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق «نسك»، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الحالي 1444هـ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.