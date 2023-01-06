الجمعة 06 يناير 2023 ,14 جمادى الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
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وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
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النهار Weekend
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
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دندرة
حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة... لا تكون النية... تبيعونهم وتفلوا وتتركونا بروحنا!
دندرجي
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