الكويت وإيران: تطلع لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة

الأولى

تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر امس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ايران د. حسين عبداللهيان نقل في مستهله اطيب التحيات المقدمة إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من قبل الرئيس ابراهيم رئيسي والقيادة السياسية الايرانية.

وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وتطلع الجانبين إلى الزيارات المتبادلة المقرر اقامتها خلال العام الحالي لبحث اطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتطلع كذلك لانعقاد اعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية - الايرانية واللجان الفنية الأخرى بين الجانبين.

وتم خلال الاتصال ايضا بحث التطورات الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وادانة الاعتداءات الجسيمة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وانتهاكها قرارات الشرعية الدولية ومحاولات سلطات الاحتلال المستمرة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وحمل الوزيران سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن كل التداعيات والانتهاكات، مؤكدين اهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ امن وسلامة المنطقة واستقرارها.