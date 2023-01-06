أردوغان: سألتقي الأسد لإحلال السلام في الشرق الأوسط

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عواصم - الوكالات: «كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، عن أنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد أعلى محادثات معلنة بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011 فيما كشفت مصادر تركية ان اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا قد يعقد في الامارات التي زار وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد دمشق..(طالع ص 15).

وقال أردوغان خلال كلمة بأنقرة: إنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسورية لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.

الى ذلك ذكرت قناة « روسيا اليوم» نقلا عن مصادر خاصة في تركيا أنه من المرجح أن يعقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وسورية وروسيا، في الأيام القادمة، في الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، حدد موعد لقاء وزراء الخارجية عقب اتصال هاتفي مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، قائلاً: «إن الاجتماع الوزاري الثاني، سيعقد في النصف الثاني من يناير الحالي»، مضيفاً: «لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول خلال المحادثة مع لافروف».

وتزامنت هذه التطورات مع استقبال الأسد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد في دمشق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن الاجتماع تناول التطورات في سورية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسط. وأضافت أن الشيخ عبد الله بن زايد أشار إلى دعم الإمارات لحل سياسي للصراع السوري المستمر منذ أكثر من عقد.

بدورها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»: إن اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الاقتصادية.

وهذه هي الزيارة الأولى للشيخ عبد الله بن زايد منذ اجتماعه مع الأسد في نوفمبر 2021 التي أُعيدت فيها العلاقات بين الجانبين، وبعد أشهر، في مارس 2022، زار الأسد الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة لدولة عربية منذ بدء الأزمة السورية.