91 ألف طلب إسكاني على «قائمة الانتظار»

الأولى

قالت مؤسسة الرعاية السكنية: ان الطلبات المقدمة اليها حتى نهاية العام الماضي 2022 بلغت 91 ألفا و229 طلبا، فيما وصل عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين 66 ألفا و650 عبر مراكز الخدمة، و187 ألفا و249 عبر تطبيق سهل، و4 آلاف و905 عبر الموقع الالكتروني.

وفيما يخص المشاريع السكنية قيد التوزيع قالت: إن مشروع جابر الاحمد يضم 114 وحدة وهو مخصص لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 1999 وقد تقدم اليه 125، اما مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد فيبلغ عدد وحداته 20 ألفا و380 وهو مخصص لاصحاب الطلبات الاسكانية حتى ديسمبر 2020 وقد بلغ عدد اجمالي المخصص لهم 6898 وقالت ان اجمالي الوحدات الموزعة بالمشروع 19 ألفاً و111.

وفيما يخص مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ذكرت ان عدد الوحدات فيه يصل إلى 24 ألفا و508، فيما يبلغ عدد القسائم 22 ألفا و152، وعدد المنتجات الاسكانية 2.356، موضحة انه تم رفع اولوية التخصيص لتكون نهاية مارس 2005 ابتداء من نهاية ديسمبر 2022، وقالت ان اجمالي المخصص لهم 5 آلاف و78 فيما بلغ عدد الوحدات الموزعه بالمشروع 5 آلاف و217.

وعن المشاريع التنفيذية البنية التحتية للمشاريع الاسكانية ذكرت ان هناك مشروع شرق صباح الأحمد الذي ينقسم إلى عقدين الاول منها ويشمل 587 بيتاً وبلغت نسبة الانجاز فيه التعاقدية 18.63 في المئة اما الفعلية فقد بلغت 17.24 في المئة، والعقد الثاني ويشمل 597 بيتاً ووصلت نسبة الانجاز فيه التعاقدية 22.33 في المئة والفعلية 18.36 في المئة، المطلاع ن 1 + ن 4 بعدد قسائم 4 آلاف و999 وبلغت نسبة الانجاز التعاقدي 100 بالمئة والفعلية 96.7 في المئة (بدون خزانات ترشيح )، عمارات مدينة صباح الاحمد وتشمل عدد 1110 شقق حيث تم الانتهاء من 720 شقة وجار العمل لـ 390 شقة وبلغت نسبة الانجاز التعاقدي 100 بالمئة فيما الفعلية 90.86 في المئة.