«خليجي 25».. اليوم

الأولى

تتجه أنظار الجماهير الخليجية اليوم إلى مدينة البصرة العراقية التي تشهد افتتاح «خليجي 25» عندما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني على ملعب البصرة الدولي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى وتتبعها مواجهة أخرى تجمع السعودية مع اليمن. واستعدت البصرة بصورة مميزة للتجمع الخليجي الذي يحمل أهمية كبيرة للجماهير الرياضية في الخليج.

وعلى الرغم من وجود منتخبات عدة لها باع طويل في البطولة، إلا أن الظروف قد تكون مجهزة كي ينافس المنتخب العراقي على لقب البطولة وربما التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه، لاسيما وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وكان المنتخب العراقي توج باللقب في 3 مرات سابقة أعوام 1979، عندما استضاف العراق البطولة، وعامي 1984 و1988.

ويسعى مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس لأن يظهر فريقه بشكل جيد في المباراة الافتتاحية أمام نظيره العماني، لاسيما وأنها ستكون أول مباراة في بطولة رسمية للمدرب الإسباني مع أسود الرافدين. وكان كاساس قاد المنتخب العراقي في مباراة ودية أمام نظيره الكويتي وفاز بها بهدف نظيف استعدادا للبطولة.

من جانبه، رفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب العماني، راية التحدي في البطولة وأكد في تصريحات للموقع الرسمي عقب وصول المنتخب العماني للعراق أنه يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ولكنه لا يخشى أي فريق منهم. ويشهد اليوم الافتتاحي، أيضا مباراة في غاية القوة حينما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اليمني في مباراة صعبة على الفريقين.

وتكمن صعوبة المباراة في أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة بالصف الثاني، خصوصا في ظل إقامة منافسات الدوري السعودي وترك اللاعبين الدوليين للمشاركة في أنديتهم بعدما شاركوا في منافسات كأس العالم التي أقيمت في قطر أخيراً.