«الكويتية».. الثالثة في الالتزام بالمواعيد والتميُّز التشغيلي

مال وأعمال

حصلت شركة الخطوط الجوية الكويتية على المركز الثالث للعام 2022 في التميز التشغيلي والالتزام بالمواعيد ودقة الطيران في الوقت المناسب (OTP) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جاء ذلك بحسب تحليل لأداء صناعة الطيران الذي أعدته شركة سيريوم Cirium، ومقرها المملكة المتحدة.

وبحسب شركة سيريوم Cirium التي أعدت الدراسة، فإن تعريف الالتزام بدقة المواعيد يعني وصول رحلات الشركة في غضون 15 دقيقة من الموعد المحدد للوصول إلى البوابة. الجدير بالذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية سجلت ما نسبته %81.64 من أصل 25982 رحلة طيران، وصلت في الوقت المحدد لها. وقالت الشركة في بيان لها يسرنا تحقيق المركز الثالث على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في التميز التشغيلي والالتزام بالمواعيد ودقة الطيران في الوقت المناسب للعام 2022، رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي عانى منها قطاع الطيران في العالم بسبب جائحة كرونا إضافة إلى العديد من المعوقات التي صاحبت بداية التشغيل بعد الجائحة وخلال الفترة الماضية، لا سيما في أوروبا وأميركا الشمالية، حيث عانت العديد من شركات الطيران والمطارات من التأخيرات والاضطرابات ونقص العمالة والطاقة الاستيعابية وتحديات الموارد. إلا أننا رغم هذه البيئة الصعبة، فقد تفوقنا على هذه الصعوبات وفق خطط ومعايير علمية مدروسة انتهجتها الشركة، إضافة إلى كفاءات الوطنية والأيادي الماهرة العاملة ضمن أسرة الطائر الأزرق. واختتمت الشركة البيان بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم من أفراد أسرة الطائر الأزرق في الحصول على هذا المركز مؤكدة في الوقت ذاته على استمرارها نحو تطوير خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى معدلات الرضى لدى العملاء.

