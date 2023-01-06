«برقان» اختتم رعايته السنوية لـ «يوم الوفاء»

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تحت رعاية وبحضور الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، محافظ الأحمدي، اختتم بنك برقان رعايته لفعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي الإعاقة الذي تنظمه محافظة الأحمدي، وذلك مواكبة للاحتفال باليوم العالمي الذي خصصته الأمم المتحدة لذوي الاعاقة في 3 ديسمبر من كل عام. وقد أقيمت فعاليات اليوم المفتوح لذوي الإعاقة في مجمّع «كويت ماجيك»، بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة وبحضور محافظ الأحمدي، إلى جانب ممثلي بنك برقان من إدارات وقطاعات مختلفة.

وتأتي رعاية بنك برقان لهذا الحدث المجتمعي المميّز في إطار التزامه باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، واستمراراً لرعايته ومشاركته السنوية في رعاية فعاليات محافظة الأحمدي.

وبمناسبة هذه الرعاية، قالت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: «اليوم نؤكد التزامنا بقيمنا وأهدافنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، ونحرص دائما على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 بهدف دعم هذه الشريحة وضمان حقوقهم بصفتهم جزءاً أساسياً من المجتمع. لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه المبادرة من بنك برقان تعكس حرصه الدائم على رفع مستوى الوعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت النجادة: «إن بنك برقان كان وما يزال أحد أكبر الداعمين لهذه الفئة، لما يتميزون به من عزيمة كبيرة وإصرار وإرادة على تحدي إعاقتهم، وذلك من خلال إنجازاتهم الفريدة في مجالات متعدّدة. كما يفتخر البنك بكونه سبّاقا في رعاية فعالياتهم واحتفالاتهم، وتوفير جميع الوسائل الفعّالة لتمكينهم من لعب دور محوري في المجتمع الكويتي».

وتوجهت النجادة بالشكر إلى محافظة الأحمدي لاهتمامهم الكبير وتبنّيهم هذه الفعالية ضمن أنشطة المشروع التنموي بعيد المدى تحت عنوان «محافظتي أجمل»، ووصلت الشكر إلى جميع المشاركين من الجهات الأخرى المختصة، الأهلية والتطوعية، لما يبذلونه من جهود لإنجاح هذه الفعالية الاحتفالية باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

ومن جهته، أكد إبراهيم الفودري، مدير المكتب الفني ورئيس اللجنة المنظمة في محافظة الأحمدي: «نشعر اليوم بالفخر إذ نواصل التزامنا بهذا المشروع الهادف للتنمية المجتمعية تحت شعار (محافظتي أجمل)، من خلال مواصلة فعاليات يوم محافظة الأحمدي السنوي لذوي الإعاقة»، واختتم بأن هذه المبادرة المهمّة تؤكّد إيمان المحافظة بأهمية ممارسة المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه وضرورة خلق روابط راسخة تدمج أبناءنا وبناتنا من ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات السنوية قد شهدت في نسخاتها السابقة حضوراً مجتمعياً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل الهيئات المتخصصة، الحكومية والأهلية، إضافة إلى جهات تطوعية متنوّعة، وذلك بهدف تعزيز دور ذوي الإعاقة كجزء أساسي من المجتمع، وتشجيعهم على التمسك بالإرادة والقدرة على الإنجاز. وقد شملت الفعاليات السنوية نشاطات توعوية وترفيهية ورياضية مختلفة، إلى جانب توزيع جوائز قيمة على المشاركين.

وسيواصل بنك برقان دعمه الدائم لجميع الجهات، والهيئات والأنشطة والفعاليات التي من شأنها الارتقاء بدور ذوي الإعاقة وضمّهم إلى المجتمع في بيئة طبيعية وبنّاءة، تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

