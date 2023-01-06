«الوطني»: جوائز «الجوهرة» صارت 4.925 ملايين دينار

مال وأعمال

حرصاً منه على حصول عملائه على تجربة استثنائية تلبي طموحاتهم وتجعلهم الأكثر تميزاً، زاد بنك الكويت الوطني قيمة جوائز سحوبات حساب الجوهرة على مدار العام بأكثر من الضعف لتصبح قيمة جائزة السحب الأسبوعي 20,000 دينار، بينما ضاعف الوطني قيمة الجائزة الكبرى 4 مرات لتصل إلى 1,000,000 دينار يتم السحب عليها 3 مرات سنوياً.

ويبدأ الوطني تقديم الجوائز بقيمتها الجديدة بعد التعديل بدايةً من سحوبات الجوهرة في العام 2023 على أن يتم إعلان أسماء الرابحين بالجائزة على جميع القنوات الإلكترونية المعتادة التي يُعلن عليها البنك أسماء الرابحين. وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «هدفنا دائماً أن يكون عملاؤنا الأكثر تميزاً على صعيد كل ما نقدمه من خدمات وحلول ومكافآت، واليوم نزيد قيمة جوائز حساب الجوهرة بأكثر من الضعف لتصبح الأكبر في الكويت ويصبح معها الرابحون من عملائنا مليونيرية». وأضاف العثمان: «اعتاد عملاؤنا أن يصنع الوطني فارق في حياتهم اليومية بما يقدمه من خدمات وحلول دفع. والجوائز الجديدة لحساب الجوهرة تأتي في إطار سعينا لصنع الفارق في حاضر ومستقبل عملائنا وعائلاتهم».

وأكد العثمان على التزام الوطني بتقديم تجربة شاملة للعملاء لا تخلو من المكافآت الاستثنائية على مدار العام وتقديمها لكافة الشرائح بما يتناسب مع تطلعاتهم المختلفة التي يحرص البنك على التعرف عليها من خلال التواصل الدائم معهم باستمرار وباستخدام العديد من القنوات الإلكترونية وغيرها.

واختتم العثمان حديثه قائلاً: «إلى جانب أن حساب الجوهرة أحد أبرز منتجاتنا لمكافأة العملاء، لكنه يبقى أيضاً أحد ركائز التزامنا بأداء مسؤوليتنا تجاه المجتمع فيما يخص استهدافنا ترسيخ ثقافة الادخار وسعينا لتعزيز الشمول المالي».

تتم كافة سحوبات حساب الجوهرة إلكترونياً بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة «ديلويت» العالمية وذلك في إطار تعاون بنك الكويت الوطني مع مدقق حسابات خارجي لمراجعة عملية السحب التزاماً بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.

يمكن فتح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل أو من خلال زيارة أقرب فروع بنك الكويت الوطني. وبداية من 2023، يدخل كل عملاء الجوهرة في السحب على الجوائز الأسبوعية البالغ قيمتها 20,000 دينار والشهرية بقيمة 125,000 دينار والجائزة الكبرى بقيمة 1,000,000 دينار والتي يتم السحب عليها 3 مرات سنوياً.

