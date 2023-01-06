«الدراسات المصرفية» شارك في معرض التوظيف الوطني

مال وأعمال

ضمن إطار دعم معهد الدراسات المصرفية للكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتها، وتأهيلها للمساهمة بشكل أكثر فعالية في تطوير العمل المصرفي والمالي، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال تدريبهم وتأهيلهم ، شارك المعهد في معرض التوظيف الوطني «وظيفتي» وذلك تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، خلال الفترة من 5 – 7 يناير 2023 في قاعة أرينا في مجمع 360.

ويهدف المعرض لخلق المناخ الأمثل للكوادر الوطنية من خريجي المعاهد والكليات وذوي الخبرة وتوجيههم نحو سوق العمل في دولة الكويت من خلال توفير فرص وظيفية وتقديم ورش عمل تساهم في تنمية قدراتهم.

أكدت المديرة العامة لمعهد الدراسات المصرفية المهندسة رنا عبدالله النيباري أهمية المشاركة في المعرض لتقديم برنامج تأهيل الكويتيين الحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، حيث يستهدف هذا البرنامج خريجي الجامعات لإلحاقهم وتدريبهم في البنوك الكويتية على مدى 9 شهور، ويعتبر هذا البرنامج فرصة ممتازة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي والمالي، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية المحلية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية، وتتضمن هذه المبادرة برامج أخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

www.kafaakw.org.

