1.1 مليار دينار خسائر البورصة الأسبوعية

مال وأعمال

استمر الاداء المتباين للبورصة للأسبوع السابع على التوالي مع عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية في ظل محافظة النفط على مستويات جيدة.

وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة تراجعاً في الأسبوع الأول من عام 2023 بنحو 1.09 مليار دينار وبنسبة 2.3% لتهبط من 46.721 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس 29 ديسمبر إلى 45.631 مليار دينار في جلسة أمس.

وتقلصت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 998 مليون دينار من 37.389 مليار دينار إلى 36.391 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 1% وبقيمة 93 مليون دينار من 9.332 مليارات دينار إلى 9.239 مليارات دينار.

وشهدت وتيرة التداولات ارتفاعاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت سيولة الجلسات بنسبة 32.2% من 147.5 مليون دينار إلى 195 مليون دينار، كما صعدت أحجام التداول بنسبة 27.5% من 624.1 مليون سهم إلى 795.6 مليون سهم وانخفضت الصفقات من 35 ألف صفقة إلى 44 ألف صفقة.

وشهد الأسبوع عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض أسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الإغلاقات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19، وهو الأمر الذي أدى إلى تذبذب معظم الأسواق الخليجية.

ومن جانبهم يرى المحللون أن التراجع الذي بدأت به البورصة العام الجديد في الأسبوع الأول، يأتي في ظل مخاوف المستثمرين حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي والتي تخيم على المناخ الاستثماري العام، موضحين أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة في عدة عواصم عالمية رئيسة، وهناك تمسك من قبل مجلس الفيدرالي باستمرار رفع أسعار الفائدة وما سيصاحبه من خطوات مماثلة من قبل البنوك المركزية في المنطقة الخليجية».

لافتين إلى تحذير صندوق النقد الدولي من التحديات التي ستواجه الاقتصاد العالمي خلال 2023، وأهمها دخول الاقتصادات الكبرى في العالم إلى مرحلة الركود، وهو الأمر الذي سيؤثر على أسعار النفط خاصة مع استمرار الصراع الروسي- الأوكراني، واغلاق الصين لاقتصادها لتفشى «كورونا» مرة أخرى.

