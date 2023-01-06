قيود السفر على الوافدين من الصين تتخطى 12 دولة

مال وأعمال

فرضت أكثر من 12 دولة حتى الآن قيودًا جديدة على المسافرين القادمين من الصين، للحد من انتشار كوفيد-19 أو ظهور متحورات جديدة محتملة، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا في عدد الإصابات عقب قرارها تخفيف القيود الصارمة.

نهج منسق

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على «نهج منسق» لمواجهة وضع كوفيد-19 المتغير، مضيفة أنه يشمل تداعيات السفر المتزايد من الصين.

وأكدت ثلاث دول - فرنسا وإسبانيا وإيطاليا - بالفعل أنها ستطبق ضوابط على الزوار القادمين من الصين، مثل المطالبة بأدلة على اختبار كوفيد-19 السلبي الأخير، أو إثبات التطعيم.

ويجب على جميع الذين يصلون إلى فرنسا من الصين تقديم نتيجة اختبار PCR سلبية، أو اختبار مستضد سريع تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة من رحلتهم.

حظر الدخول التام

اتخذ المغرب بعض الإجراءات الأكثر صرامة، فقد حظر الدخول التام لجميع المسافرين من الصين.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية أن الحظر دخل حيز التنفيذ الثلاثاء وسيستمر حتى إشعار آخر «من أجل تجنب موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل ما يترتب عليها من عواقب».

