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مال وأعمال

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«أسواق المال» تجدد ترخيص نظام استثمار جماعي لـ«صندوق الساحل»


جددت هيئة اسواق المال ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الساحل الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 20/03/2023. وقالت الهيئة ان القرار صدر بعد الاطلاع على:- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الساحل الاستثماري رقم (0006/ 2014/LCIS) الصادرة بتاريخ 20/03/2020. وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الساحل الاستثماري. وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022. ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


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