«أسواق المال» تجدد ترخيص نظام استثمار جماعي لـ«صندوق الساحل»

مال وأعمال

جددت هيئة اسواق المال ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الساحل الاستثماري، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 20/03/2023. وقالت الهيئة ان القرار صدر بعد الاطلاع على:- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الساحل الاستثماري رقم (0006/ 2014/LCIS) الصادرة بتاريخ 20/03/2020. وعلى طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الساحل الاستثماري. وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 04/09/2022. ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.