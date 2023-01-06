أميركا تتجه لاستعادة مكانة أكبر مُصدّر للغاز في العالم

مال وأعمال

أفادت بيانات لـ«رويترز»، بأن الولايات المتحدة تسير على درب سيجعلها أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال 2023، بمجرد استئناف تشغيل منشأة عطلها حريق في تكساس، لتسبق أستراليا التي تتصدر السوق حاليا. وأدى حريق في يونيو الماضي إلى تعطل منشأة فريبورت للغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر منشأة تصدير أميركية، كما قلص الصادرات الأميركية من الوقود بنحو ملياري قدم مكعبة يوميا. وقد أدى هذا التعطل إلى جعل الولايات المتحدة تتخلى عن مكانة أكبر دولة مُصّدرة لأستراليا في وقت ازدهر فيه الطلب العالمي على الوقود. وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مُسال 8% لتبلغ 10.6 مليارات قدم مكعبة في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليارات قدم مكعبة في اليوم تصدرها أستراليا. وظلت الولايات المتحدة متقدمة على قطر التي احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 10.5 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفقا لـ«رفينيتيف». ولعبت هذه الصادرات دورا محوريا في مساعدة أوروبا على إعادة بناء مخزوناتها من الغاز بعد أن تعطلت الإمدادات الواردة إليها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير.

