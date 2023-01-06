بايدن يشدد على أهمية تطوير البنية التحتية لتطوير الاقتصاد

مال وأعمال

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أهمية تطوير البنية التحتية بالولايات المتحدة من أجل تطوير الاقتصاد، مشيرا إلى دور هذه الخطوة في مد السوق بالمواد وخلق وظائف بأجور جيدة.

وقال بايدن خلال زيارته لجسر (برنت سبينس) في ولاية (كنتاكي) وهو أحد أهم الجسور الرابطة بين الولايات الأميركية «كي يكون لديك أفضل اقتصاد في العالم يجب أن تكون لدينا أفضل بنية تحتية في العالم».

وأوضح أنه «لا يمكن الحصول على أفضل اقتصاد في العالم دون امتلاك أفضل بنية تحتية في العالم لإيصال المنتجات إلى السوق وخلق الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة».

وأضاف أن قانون البنية التحتية الذي يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري هو أهم استثمار في الطرق والجسور الأميركية منذ نظام الطرق السريعة بين الولايات في عهد الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور وهو النظام الذي يعود إلى عام 1956.

ووصف الرئيس الأميركي مشروع تطوير جسر (برنت سبينس) الرابط بين ولايتي (كنتاكي) و(أوهايو) بأنه «تاريخي» مشيدا بعمل الحزبين من أجل هذا المشروع.

ورأى بايدن أن اتفاق الحزبين على هذا المشروع «يبعث برسالة مهمة للبلد بأكمله بأننا نستطيع العمل معا ويمكننا إنجاز الأمور ودفع الأمة إلى الأمام إذا استطعنا فقط إسقاط القليل من غرورنا والتركيز على ما هو مطلوب في البلد».

وتأتي زيارة بايدن إلى هذا الجسر بعد أيام من الموافقة على تمويل فيدرالي بقيمة 1?6 مليار دولار للمشروع.

